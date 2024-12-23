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藍白上週五於立法院會強行輾壓通過《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》，對此總統賴清德當晚深夜即發文表態，強調在野無視民意、悖離人民作主真諦，並強調「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，知情人士透露所謂「更大的民主」即為公民複決，將拉高戰場規模，並提及過去在四大公投期間，賴清德強忍椎間盤突出引發腰痛，狂吞止痛藥全台跑遍106場宣講，相信能複製過去「逆轉勝」，研擬將打出最終王牌。國民黨與民眾黨上週五聯手強行推過三爭議法案，正當藍委歷經上午議場攻堅，宛如取得全盤勝利之際，深夜賴清德隨即在社群平台發文，強調三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立；甚至衝擊攸關每位國民，國家整體資源分配的公平正義，沒收了民主國家權力分立的原則，「更悖離民主國家人民作主的真諦」。賴清德更在文末寫道，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。對此有知情人士證實，總統口中「更大的民主」即為公民複決，說明本次三大爭議法案部分，《選罷法》可透過過去釋字499號，內容說明在民國88年國民大會中，國大代表擅自延長任期2年時間，抵觸國民主權原則與利益迴避。再者是《憲訴法》，司法院可行使程序自主權，過去東吳大學法律系特聘教授張嘉尹曾提及，基於權力分立原則與司法權的固有神聖，可以導出憲法法庭的程序自主權，在立法院制定違憲《憲訴法》之際，司法院可代表整體司法權聲請釋憲，而憲法法庭不但可以宣告該條文違憲，還能夠自行制定暫行規則取代。該人士也說，唯獨《財劃法》修法難解，行政院也不可能採取拒副署「擺爛」，因此《財劃法》爭議一定要拉高戰場規模，也讓總統賴清德思索公民複決可行性。據悉，行政院長卓榮泰上週三找上立法院長韓國瑜，協調可否在上週五院會只通過《選罷法》，而另兩項爭議法案，則是每週處理一案，而當天韓國瑜僅表示將轉達國民黨主席朱立倫，最終國民黨則是強行輾壓通過三大爭議法案。而在先前府院早已經過沙盤推演，預判最壞的打算，才讓總統賴清德於三讀通過後深夜立即發文，並預留伏筆寫道「更大的民主」。該人士指出，過去民進黨在四大公投案之際，「四個不同意」成功逆轉勝，完成不可能的任務，讓總統賴清德仍記憶猶新，且當時賴當時甚至強忍椎間盤突出引發腰痛，還刻意穿著外套，掩飾身上綁著護腰，狂吞止痛藥全台跑遍106場宣講。該人士說，賴清德確實在思索公民複決的可能性，認為上次能成功，本次同樣能複製昔公投成功模式，且綠營支持者普遍較積極、參與度高，在非選舉期間動員，民進黨較有優勢，「公民複決」還未到板上釘釘，但有很大的可能性。對此賴系立委郭國文則認為，民主的問題用更民主的方式來解決，「當然是管道之一！」民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，黨團與行政團隊會想方設法，在《憲法》授權範圍內來找出救濟的方式，《憲訴法》端看明日立法院大法官的投票，而《財劃法》方面行政部門也在進行後續精算，看困境該如何解決，府院黨團進行磋商，認為公民複決當然是一種選項，但應當是窮盡一切努力後的終極選項之一。