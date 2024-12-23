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▲丁噹將登上「燈燈燈燈！2025桃園跨年晚會」，陪伴歌迷度過跨年夜。（圖／翻攝自桃園報報臉書）

▲「燈燈燈燈」2025桃園跨年晚會邀來姜丹尼爾及DAYCHILD（如圖）登台，屆時將炸翻全場。（圖／翻攝自桃園報報臉書）

▲原子少年「Saturnday」燃爆的舞台魅力將點燃桃園跨年夜全場氣氛。 （圖／翻攝自桃園報報臉書）

▲未來少女「ELL&s」將以青春洋溢的動感舞曲，為現場觀眾帶來耳目一新的視聽震撼。（圖／翻攝自桃園報報臉書）

「燈燈燈燈！2025桃園跨年晚會」將在桃園高鐵站前廣場登場，繼首波公開的丁噹、陳芳語等人，今（23）日再釋出卡司，包括超人氣偶像原子少年「Saturnday」、新時代女團「ELL&s未來少女」及重量級韓國巨星姜丹尼爾（강다니엘）、實力派音樂人DAYCHILD（데이차일드）將獨家精彩演出，再加上范逸臣、洪暐哲、李芷婷、小男孩樂團、白安、Trash及艾薇等偶像輪番獻唱，要陪伴桃園民眾度過最難忘的一夜。引頸期盼的第二波卡司終於揭曉，邀來情歌王子范逸臣，深情搖滾的歌聲喚起無數人的青春記憶；超人氣偶像原子少年「Saturnday」，燃爆的舞台魅力將點燃全場氣氛；陽光新星洪暐哲，清新陽光的形象和實力備受期待；而新時代女團ELL&s未來少女，將以青春洋溢的動感舞曲，為現場觀眾帶來耳目一新的視聽震撼，更讓人驚喜的是，重量級韓國藝人姜丹尼爾KANG DANIEL（강다니엘）與實力派音樂人DAYCHILD（데이차일드）將獻上獨家精彩演出，為晚會重磅開唱，陪伴歌迷朋友跨到2025！除了精彩絕倫的接力表演之外，在倒數時刻，長達180秒絢爛的煙火將與民眾一起迎接新的一年，焰火綻放閃爍於夜空中，象徵著照亮未來的光芒，點燃新的希望與夢想，跨年結束後不用急著回家，超過60個攤位的夜貓子美食市集，民眾可以慢慢享受美食，吃飽了再回家！桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟也表示，這一次獨家打造2025桃園跨年晚會，現場不僅匯聚13組藝人接力演出，涵蓋多元音樂風格，從抒情到舞曲、從個人表演到團體合唱，絕對能滿足每一位觀眾的期待！日期：12／31 19：00－1／1 00：30地點：桃園高鐵站前廣場（近領航南路三段）交通方式：1️⃣免費接駁車紅線－桃園線：桃園火車站後站上車直達會場綠線－中壢線：中壢火車站桃園客運公車總站上車開至A22站下車轉搭機捷2️⃣搭「高鐵」、「市區公車」直達跨年晚會會場3️⃣「機場捷運」提供41小時不休班服務