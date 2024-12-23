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AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將擴大在台投資，外傳首個海外總部將設址台北市南港區。北市產發局今（23）日表示，市府對此極為重視，已組成跨局處專案小組，積極了解設址需求，全力協助促成。北市產發局指出，北市府積極爭取輝達公司在台北市投資設立海外企業總部，並已組成跨局處專案小組，積極了解該公司設址需求，並提供所需要的投資資訊，克服所有投資障礙，全力協助促成。產發局並羅列北市「七大優勢」，強調國際化、交通樞紐、人才資本、科技產業聚落、新創匯聚、產業動能豐沛及府級招商投資專案小組等特點。據2023年IMD評比，北市在智慧城市排名中，全球名列第29位，資通訊產業總營收超過6900億元，擁有1萬3千多家資通訊企業和逾17萬從業人口。另輝達在台供應鏈約有13家登記在台北。