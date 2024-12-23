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資深男星王識賢21日在臉書發出與75歲華視前總經理江霞的合照，他感性寫下：「沒有江霞，就沒有當年的《流氓教授》！」照片一出讓許多粉絲紛紛直呼：「好懷念」、「江霞是正義女神」。王識賢曬出與江霞同框合照，感性寫下：「沒有江霞，就沒有當年的《流氓教授》！」照片中兩人坐在一起拍照，江霞頂著一頭俐落的短髮，臉色紅潤，氣色看起來相當不錯。照片一出網友紛紛留言，「小時候的偶像，超愛江霞阿姨呦！」、「江霞好久不見了，她是正義女神」、「以前江霞演的戲都很喜歡看，太久沒看到她出現在螢幕面前，差點認不出來」、「女俠的江霞」。江霞剛出道時就以電影《海峽兩岸》入圍最佳女主角，2000年她曾幫民進黨總統候選人陳水扁助選，後來2004年接任華視總經理，上任後立刻禁播中國電視劇，此舉在當時被認為是政治酬庸，不過江霞大方回應，就算是酬庸也很有道理。