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民眾黨北市議員陳宥丞因涉發送黨主席柯文哲競選小物折扣碼抽佣，上週五以證人身分接受檢調約談。網紅「四叉貓」今（23）日踢爆，陳宥丞當天佩戴的眼鏡是Meta智慧眼鏡，有錄音錄影功能。對此，陳宥丞傍晚澄清，當天應訊過程均未佩戴該眼鏡，「相信過程中，檢調方現場都有錄音錄影，可證明本人在應訊過程中並無使用」。民眾黨發言群涉及發送競選小物折扣碼抽佣，18日遭檢調大規模約談。而北市議員陳宥丞當天因出席雙城論壇，改在20日前往配合調查。網紅「四叉貓」今指出，陳宥丞當天受訪時，臉上佩戴的是要價1.5萬元的Ray-Ban Meta智慧眼鏡，具備拍攝錄影功能，擁有超廣角1200萬像素鏡頭，5顆麥克風多聲道收音。對此，陳宥丞今傍晚發出聲明澄清，他在應訊過程均未佩戴該眼鏡，僅在應訊結束後於接受媒體訪問時佩戴，並無在審訊過程中有過使用，相信過程中，檢調方現場都有錄音錄影，可證明本人在應訊過程中並無使用。