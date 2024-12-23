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傳民眾黨黨主席柯文哲本週可能被起訴，欲請辭黨主席，民眾黨說要全力慰留，但傳出檯面下派系為搶奪黨主席之位，互相角力，暗潮洶湧；對此，網紅四叉貓（本名劉宇）自薦，「想用爆黑料的方式鬥同黨人士的可以找我」。四叉貓22日在臉書發文表示，最近民眾黨似乎為了搶黨主席之位，開始有黨內派系之間互鬥的的傳聞出現，建議想用爆黑料的方式鬥同黨人士的可以找我，這個我很擅長，實務經驗已經３到４年了，幫你們鬥倒敵對派系根本就得心應手。」四叉貓自薦找他爆料有3點優勢，首先是絕對保密，「我的嘴巴保證超緊，口碑好到每晚回頭客源源不絕」；再來是效益極高，「除了臉書發文爆料和拍ＹＴ影片以外，還會上政論節目講個三天三夜」；最後是價格優惠，「挑戰爆料界最低價，只要一頓火鍋或一隻多毛壯熊就能打發」貼文一出，網友紛紛留言表示，「請問折扣碼是XXXXCAT嗎？」、「業界良心」、「團報有打折嗎？」、「貓貓太過份了！爆料來我這連火鍋都不用」。