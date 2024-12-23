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▲古巨基（右二）與告五人合作粵語歌曲，稱讚他們的表現超過90分。（圖／相信音樂提供）

▲滿場香港觀眾對告五人的演出反應熱烈，也不時給予掌聲。（圖／相信音樂提供）

▲告五人坐上「告五豬」奇幻環遊車。（圖／相信音樂提供）

告五人「宇宙的有趣」巡迴演唱上週五登上香港最大室內場館：亞洲國際博覽館Arena，雖然碰上聖誕假期，同時也是港人很重視的冬至團圓日，台下仍是滿滿的觀眾，甚至有人攜家帶眷來支持。他們也抬出重量級隱藏版大牌，笑言：「我們的第一個粵語老師是古巨基，這講出來走路都有風。」雖然老師本尊無法到場，告五人演唱跟他合作的新歌〈成長的錯〉，依舊贏得熱烈掌聲，也沒什麼人提前離席，歌迷盛讚這是「最超值一夜」。「宇宙的有趣」從去年4月台北首站開跑，一年半間跨越亞洲、美洲、大洋洲與歐洲等全球33座指標城市，香港不僅是他們首次在當地的專場表演、成功挑戰萬人場地，更為「宇宙的有趣」巡迴壓軸場做了完美的結束。為了拉近與香港歌迷的距離，告五人特別練習了粵語問候語：「大家好，我哋係告五人，你哋開唔開心呀！（大家好，我們是告五人，你們開不開心啊！）」，接著說：「學一個新的語言就是要敢講，我們不只敢講，還敢唱！來到香港怎麼能不唱粵語歌呢？」隨後獻唱與古巨基合作的新歌〈成長的錯〉，深情旋律與動人歌詞打動了全場歌迷。不只香港聽眾誇獎告五人的粵語很標準，古巨基在〈成長的錯〉錄音後也曾讚賞：「粵語表現有90多分！」告五人雖然表示：「這首歌是我們至今錄過最難的歌，錄了10小時。」卻還是很興奮：「我們的第一個粵語老師是古巨基，這講出來走路都有風。」〈成長的錯〉也是他們特別送給香港歌迷的聖誕禮物。哲謙看到台下的香港觀眾反應很熱烈，不禁落淚道：「大家願意選擇來陪伴告五人讓我們很感動，我們會更加努力做好音樂陪伴大家，你們就是我們的家人，期待下次再見。」演唱會特別安排的動感舞曲環節，雲安、犬青特別走到台下，與歌迷近距離互動，歌迷蜂湧而上，簇擁著他們，尤其是經典洗腦曲目〈法蘭西多士〉這首歌，對香港歌迷來說別具意義，因為該曲正是在香港誕生。告五人特別以聖誕元素妝點整個舞台，3人坐上「告五豬」奇幻環遊車，歌迷又是一陣驚喜，抱以更熱烈的掌聲。告五人接下來將登上2025高雄夢時代跨年晚會與2025台中跨年晚會獻唱，為新年揭開序幕。更多相關活動，可以查詢告五人、相信音樂官方Instagram、臉書粉絲專頁及官方微博、微信公眾號。