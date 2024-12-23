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傳民眾黨黨主席柯文哲本週可能被起訴，欲請辭黨主席，民眾黨說要全力慰留，但傳出檯面下派系為搶奪黨主席之位，互相角力，暗潮洶湧；政治評論員吳靜怡表示，部分黨中央、黨工高層，若在政治獻金案裡，跟柯的心腹「大帳房」李文宗有掛勾的話，那麼新任的黨主席勢必一定要查，「不管是陳智菡、許甫等等，曾經在競選總部裡上下其手的人，都會非常的緊張」。吳靜怡今（23）日在接受《民視》獨家專訪時表示，如果起訴書有寫到「政治獻金案」，而政治獻金案裡面，部分的黨中央、黨工高層，有跟李文宗有掛勾的話，那麼新任的黨主席勢必一定要查，「不管是陳智菡、許甫等等，曾經在競選總部裡上下其手的人，都會非常的緊張」。吳靜怡指出，如果新任黨主席要查，「絕對是民眾黨茶壺內的風暴」，因為民眾黨內有多位黨工，掛名在監察院重複申報的資料裡，可能擔任人頭，這些人應該更緊張。吳靜怡分析，新任的民眾黨主席會陷入兩難的局面，到底要秉持捍衛民眾黨的中間立場，還是遮掩涉案黨公職共犯的罪行，「這是新任黨主席即將面臨並且難以抉擇的問題」。