我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟29歲外野手陳子豪在今年季後行使自由球員資格，最終選擇加盟味全龍，簽下10年總值高達1.3億元史上最大張合約。隨著味全即將提交25人保護名單，中信兄弟也面臨如何選擇補償方案的抉擇：是選擇年薪125%的轉隊費（900萬元），還是年薪75%（540萬元）外加一名25人保護名單外的球員？對中信而言，直接選擇900萬元的全額轉隊費，雖然可以快速補充現金流，但這筆金額能在短期內對球隊陣容深度造成多大影響，仍有待觀察。中信球團未來或許能再次出手鎖定其他自由球員或引進洋將，提升牛棚或先發輪值深度。另一方面，中信兄弟球團若選擇「人」的補償方案，有機會從味全名單外球員中挑選符合需求的即戰力。身為今年冠軍隊，中信主力牛棚當中，有吳俊偉、呂彥青、黃恩賜等戰力，但隨著老將李振昌年紀漸長，牛棚是兄弟可以考慮補強的環節。如果味全的25人保護名單外還有具潛力的牛棚投手，將是中信值得考慮的選項。中信的決策不僅關乎現階段戰力，更涉及球隊的長遠規劃，如果兄弟選擇球員補償，更能直接補強缺點，為新賽季補進即戰力。值得注意的是，今年季後味全已以4年4800萬元簽下樂天桃猿的強打朱育賢，而樂天桃猿選擇「錢+人」的方案，挑走了味全25歲投手呂詠臻。這一案例或許也能為中信提供參考，如何在補強球隊戰力與保留資源之間取得平衡。