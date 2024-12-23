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為了提升屏東縣內長者及身障者的服務便利性，屏東縣政府自2025年1月1日起，所有鄉鎮市公所將全面開放敬老卡及博愛卡的臨櫃製卡服務，讓民眾可現場申請並立即領卡，無需等待。無論是初次申請還是第二次以上的補辦，皆能在就近的公所辦理。縣府表示，團隊一直致力於提供便利且高效的公共服務，以方便長者及身心障礙者的社會參與。從2023年起，補助點數已全面提升至500點，並擴大服務範圍，包括屏東市國民運動中心、YouBike2.0租借、搭乘大福琉球航運和琉興航運前往小琉球旅遊等，這些措施不僅提升服務效率，也促進民眾的申辦和使用率，進一步加強對持卡人的關懷，讓他們能夠更快且輕鬆地享受各項福利。社會處指出，以往申請第二次以上的社福卡，民眾需先至郵局繳費然後再到公所申請，至少需等待兩週，這對急需者造成了不便。自2025年起提升服務質量，二次申辦流程全面升級。民眾無論因遺失、損壞或其他因素需要再申請，只需攜帶身份證件和照片，且不受戶籍鄉鎮限制，皆可在本縣跨鄉鎮辦理，只需繳納110元的工本費即可現場領卡。