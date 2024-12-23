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日職千葉羅德年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，大聯盟各隊展開激烈爭奪。美媒《Essentially Sports》分析指出，儘管洋基隊順利完成與佐佐木的面談，但在養成能力與媒體壓力兩方面的劣勢，可能讓這支「邪惡帝國」再次錯失機會。報導指出，與同樣位於紐約的大都會相比，洋基隊在投手養成與數據分析設施方面明顯落後。近年來，大都會成功培養出包括兩屆賽揚獎得主Jacob deGrom、「雷神」Noah Syndergaard，以及累積127次救援成功的Jeurys Familia等明星投手。近期，大都會還協助投手Sean Manaea和Trevor Williams分別繳出3.47與2.55的防禦率佳績。此外，大都會在佛羅里達州基地設有先進的投球數據分析設施，對於23歲的佐佐木朗希而言，這樣的環境或許更具吸引力。《Essentially Sports》直言：「如果佐佐木朗希更看重成長環境而非傳統歷史，那麼洋基可能又會被大都會搶先一步。」大都會棒球部總裁David Stearns被認為是投手養成方面的革新者，專注於分析與現代化訓練系統，進一步提升了球隊對佐佐木的吸引力。除了養成環境，《Essentially Sports》還提到，佐佐木朗希的經紀人Joel Wolfe曾表示，佐佐木過去在日本受到媒體壓力影響，因此更傾向於選擇媒體關注度相對較小的球隊。而洋基隊作為全美媒體聚焦的傳統豪門，恐讓佐佐木卻步。相比之下，同在紐約但曝光率較低的大都會，被視為提供「軟著陸」環境的理想選擇，有利於佐佐木適應大聯盟的高壓競爭。今冬，洋基隊未能成功留下Juan Soto，Soto以15年總額7.65億美元破紀錄合約加盟大都會。此外，去年洋基也在爭奪大谷翔平與山本由伸時敗給道奇隊，這一連串的挫敗讓外界質疑，洋基是否再次無法抓住佐佐木這條大魚。儘管洋基隊過去27次奪得世界大賽冠軍，遙遙領先其他球隊，但這樣的傳統榮耀能否為他們爭取到佐佐木的青睞，答案即將揭曉。隨著入札交涉期日益逼近，佐佐木朗希的最終去向仍是棒球界矚目的焦點。