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▲盧秀燕請假到南投草屯，為鎮長候選人簡賜勝站台。（圖／簡賜勝競總提供，2024.12.23）

台中市政府顧問蔡壁如上午證實已提出辭呈，透露基於禮貌，希望能向市長盧秀燕當面請辭，但盧秀燕行程馬不停蹄，午後從市議會直奔南投，先是宣布將《台中通》APP建置為台中、南投一起通的平台，接著又趕往草屯，為國民黨鎮長候選人簡賜勝站台，今天還排不出時間見蔡壁如。蔡壁如去年南下參選台中市第一選立委，盧秀燕全力輔選，差點打敗尋求連任的民進黨立委蔡其昌，被譽為地方藍白合的典範，蔡壁如落選後，台中市長盧秀燕延攬她到市政府擔任顧問，農曆年後開工日2月15日正式上班。蔡壁如今（23）日證實，為了展現參選民眾黨中央委員的決心，已透過LINE向市長秘書請辭，接下來希望能向盧秀燕當面請辭，比較禮貌。盧秀燕上午出席市議會三讀會，接著趕往南投草屯鎮九九峰主持「台中通．通南投」記者會，宣布將《台中通》建置為台中、南投一起通的平台。正式啟動中投智慧生活圈，實踐跨域治理、資源整合、智慧城市共榮的美好願景。之後她和許淑華趕往草屯鎮惠德宮、敦和宮，對於外傳下午和蔡壁如有約，盧秀燕表示她下午2點從市議會直奔南投，到今天還沒排出時間，回去會再了解。下午她依法請假幾個小時，幫國民黨提名的候選人簡賜勝助選。盧秀燕站台時，盛讚簡賜勝是人飢己飢的政治人物，參選縣議員3次，都把選舉補助款捐給鎮公所的食物銀行，令她非常欽佩。未來若能當選，縣政府有縣長許淑華力挺，國會有立委馬文君支持，而中彰投已是共同生活圈，草屯和台中市是鄰居，有她在台中市協助，這麼好的人選，值得大家一人拉10票來支持。