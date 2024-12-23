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作為首屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮」首位上台的獲獎者，代表台灣拿下隊史首面單槓獎牌的體操選手唐嘉鴻，在國際舞台永不畏懼的態度，更感染創紀錄獎發起人，成為獎項創立靈感來源，唐嘉鴻得知此事後，除了開心直呼「不敢當」之外，更希望把這個獎，獻給每個還在努力的運動員。創紀錄獎的創立初衷，便是由於發起人簡民惠看見唐嘉鴻面對歐美列強毫不畏懼，拿到東京奧運「男子個人全能」第七名精采表現，而有所啟發，決定創立一個與比賽頒獎台無關，只在乎是否打破自身紀錄的獎項，鼓勵那些突破紀錄的台灣運動員。「看見越來越多獎項關注運動員的付出，真的很開心，想把這個獎項獻給每一位還在努力創紀錄的運動員。」與創紀錄獎有深厚淵源的唐嘉鴻也分享看法，「很榮幸能獲獎，所有運動員都很辛苦，不論有獲獎、沒有獲獎的都是，他們都在打破紀錄的道路上努力，這樣的獎項讓正在創紀錄的運動員們，更有突破自己的動力。」唐嘉鴻也強調，體操在台灣雖然屬於較冷門項目，但近年來像創紀錄獎這樣的獎項逐漸增加，給予運動員實質的支持與鼓勵，讓選手們能夠懷著更堅定的信心，一步一步朝向世界舞台邁進。至於談到從東京到巴黎兩屆奧運，突破自身極限、打破紀錄，最終拿下台灣隊史首面單槓項目獎牌的心路歷程，唐嘉鴻回憶道：「初次踏上奧運舞台時，壓力真的很大，但對夢想的堅持和決心，讓我在東京奧運突破台灣體操史上最佳成績。這一路走來，每一次的訓練和比賽都是新的挑戰，直到今年在巴黎奧運，終於站上單槓項目的頒獎台，真的非常感動。我相信在場每一位選手的背後，都經歷無數次跌倒與爬起，今天才有機會來到創紀錄獎，一同共襄盛舉！」