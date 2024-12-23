擁有鐵飯碗之稱的「公務員」，在早期是令人嚮往的職業，不僅不用擔心吃穿，退休之後還有退休金可以養老，甚至許多爸媽都希望自己的孩子可以考上公職，但是你是否發現，現在台灣人不管是應屆畢業生還是想轉業的上班族，報考公務員這個想法已經越來越少人有了呢？近日就有現任公務員出面透露現況，討論「難道年輕人都已經放棄公職了嗎？」貼文引起廣大迴響。
一名現任公務員在社群平台「Dcard」貼文指出「今年高普考人數大幅度銳減，來報到的新人年齡普遍都已經40、50歲居多，難道現在年輕人都已經放棄公職了嗎？想當年公職可是應屆畢業生的首選啊！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「薪水真的在現今太普通了.....吸引力不足」、「以前工作不好找啊，鐵飯碗的稱號不是就這樣來的，現在遍地開花也講究自由度，公務員制式化的工作不是年輕人想要的」、「一般公務員薪水真的太普通，高階考試又不好上，朋友花三年才考上，別人在外商都不知道領先多遠了」、「公務人員還是有貸款、帶薪請假優勢啦，但這些吸引力已經不足了！」
鐵飯碗「公務員報考人潮消失」！10年數據一次看
而這樣的現況從各項數據當中都可以看出，公務員已經在現今世代大退流行，根據考選部的統計數據，公務員高普考考試報名人數從2013年的14萬6209人，到2022年已經下滑至7萬1284人，下降幅度超過5成之多，雖然最後錄取的人才當然還是保持高水準的狀態，但鮮見「公務員」這個職業，已經不再夢幻，也不是許多人的首選。
另外在應屆大學生投考高普考的比率中，根據立法院預算中心報告，11年來更是大幅度減少8成6，從2012年的3萬4864人，到了2023年只剩下4994人，原本應屆大學畢業生佔比所有報考人數中大約18％至23％左右，如今只剩下7%，也是顯示出年輕一代的學子對於公務員的興致缺缺。
公務員已經不再是夢幻職業！3大主因考選部也認了
綜合網友意見，不少人認為公務員已經不再被視為是夢幻職業的原因有幾項，包括「當今產業類別多，公務員的薪水表現不再突出」，其次則是「沒有相對彈性的工作安排」，最後則是「現在年輕人更注重與主管是屬於平等合作的夥伴關係」等。
考選部在今年7月的時候，也曾經分析過年輕人報考人潮銳減的原因，引用《Cheers》雜誌2021年的報導表示：「Z世代特別重視工作與生活的平衡，對於加班或在假日工作持較為謹慎的態度，認為對工作的忠誠已不再是當今價值；此外，他們更看重與理想主管之間的平等與合作夥伴關係，希望能夠在工作中發揮個人特長，並享有彈性的工作安排。」只能說，每一個世代的想法及觀念都在改變，也間接反映在職場環境當中，大家是不是有心有戚戚焉呢？
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「薪水真的在現今太普通了.....吸引力不足」、「以前工作不好找啊，鐵飯碗的稱號不是就這樣來的，現在遍地開花也講究自由度，公務員制式化的工作不是年輕人想要的」、「一般公務員薪水真的太普通，高階考試又不好上，朋友花三年才考上，別人在外商都不知道領先多遠了」、「公務人員還是有貸款、帶薪請假優勢啦，但這些吸引力已經不足了！」
鐵飯碗「公務員報考人潮消失」！10年數據一次看
而這樣的現況從各項數據當中都可以看出，公務員已經在現今世代大退流行，根據考選部的統計數據，公務員高普考考試報名人數從2013年的14萬6209人，到2022年已經下滑至7萬1284人，下降幅度超過5成之多，雖然最後錄取的人才當然還是保持高水準的狀態，但鮮見「公務員」這個職業，已經不再夢幻，也不是許多人的首選。
另外在應屆大學生投考高普考的比率中，根據立法院預算中心報告，11年來更是大幅度減少8成6，從2012年的3萬4864人，到了2023年只剩下4994人，原本應屆大學畢業生佔比所有報考人數中大約18％至23％左右，如今只剩下7%，也是顯示出年輕一代的學子對於公務員的興致缺缺。
公務員已經不再是夢幻職業！3大主因考選部也認了
綜合網友意見，不少人認為公務員已經不再被視為是夢幻職業的原因有幾項，包括「當今產業類別多，公務員的薪水表現不再突出」，其次則是「沒有相對彈性的工作安排」，最後則是「現在年輕人更注重與主管是屬於平等合作的夥伴關係」等。
考選部在今年7月的時候，也曾經分析過年輕人報考人潮銳減的原因，引用《Cheers》雜誌2021年的報導表示：「Z世代特別重視工作與生活的平衡，對於加班或在假日工作持較為謹慎的態度，認為對工作的忠誠已不再是當今價值；此外，他們更看重與理想主管之間的平等與合作夥伴關係，希望能夠在工作中發揮個人特長，並享有彈性的工作安排。」只能說，每一個世代的想法及觀念都在改變，也間接反映在職場環境當中，大家是不是有心有戚戚焉呢？