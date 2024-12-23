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▲現任公務員透露高普考報名人數銳減，新來的同事已經都40歲以上，感嘆年輕人已經不再對公職有所嚮往。（示意圖／Pixabay ）

▲根據統計，應屆畢業生在近10年報考公務員的人數大減8成6，年輕學子已經對公務員沒有嚮往。（圖／Pixabay）

▲許多網友認為公務員薪水在當今職業中薪水不高、工作彈性較低等，因此吸引力大幅度降低，無法讓年輕人想要報考。（示意圖／Pixabay）

擁有鐵飯碗之稱的「公務員」，在早期是令人嚮往的職業，不僅不用擔心吃穿，退休之後還有退休金可以養老，甚至許多爸媽都希望自己的孩子可以考上公職，但是你是否發現，現在台灣人不管是應屆畢業生還是想轉業的上班族，報考公務員這個想法已經越來越少人有了呢？一名現任公務員在社群平台「Dcard」貼文指出「今年高普考人數大幅度銳減，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「公務人員還是有貸款、帶薪請假優勢啦，但這些吸引力已經不足了！」而這樣的現況從各項數據當中都可以看出，公務員已經在現今世代大退流行，根據考選部的統計數據，，雖然最後錄取的人才當然還是保持高水準的狀態，另外在應屆大學生投考高普考的比率中，根據立法院預算中心報告，綜合網友意見，不少人認為公務員已經不再被視為是夢幻職業的原因有幾項，考選部在今年7月的時候，也曾經分析過年輕人報考人潮銳減的原因，引用《Cheers》雜誌2021年的報導表示：只能說，每一個世代的想法及觀念都在改變，也間接反映在職場環境當中，大家是不是有心有戚戚焉呢？