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日本傳奇棒球巨星鈴木一朗，近日參加日本MBS/TBS電視台紀錄片節目《情熱大陸》錄製，親自解密廣為流傳的「早晨咖哩傳說」。這位現任西雅圖水手隊董事長特助揭露，咖哩早餐並非每天堅持的習慣，一年最多吃過80次。如今，他更愛簡單的吐司與玉米濃湯作為早餐，為生活注入新滋味。鈴木一朗在球員時期以「每天早餐吃咖哩」的傳說聞名，但他在節目中坦言這是誇大說法。他笑道：「這故事流傳了18年，現在還有人問我是不是每天都在吃。」一朗回憶道：「當時確實經常吃咖哩當早餐，但一年最多也就80天吧！頂多這樣，肯定沒超過100次。」一朗進一步解釋：「大家可能比較希望聽到我365天都吃的版本，但事實並非如此。不過，我理解這樣的故事更有趣，也更吸引人。」自2019年引退至今已五年的鈴木一朗，今年迎來與自己經典背號相符的51歲生日。他每天以例行的體能訓練展開，包括使用多達11種特殊器材，進行比球員時期更高強度的鍛煉。一朗笑言：「有點辛苦啊……」但他也坦率表示：「人總有一天會無法再做到某些事，所以能拼的時候就拼吧。我討厭什麼都不做的後悔，做了再後悔還比較好。」節目中，一朗親自駕車前往水手隊主場T-Mobile Park介紹日常生活。他分享：「出門前，我會簡單吃些東西。現在早餐和午餐都自己準備。」當被問到最愛的早餐時，一朗提到：「吐司加湯，我會喝從小就愛的『あさくま』玉米濃湯，到現在還是覺得好喝。」