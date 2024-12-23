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民眾黨黨主席柯文哲日前傳出遞交辭職信給周榆修，周榆修表示如果有收到信一定會全力慰留阿北！媒體評論員張禹宣今（23）日狠酸民眾黨慰留背後是因為根本沒人想讓柯文哲出來，而且「想把柯文哲害死！」，更勸柯文哲「不如退黨」，恢復平民身份。張禹宣認為，柯文哲身為黨主席，現在人在獄中無論怎麼叫囂都無法有任何動作，再怎麼威風凜凜也只有監所管理員和獄友看的到，只能跟房間裡小小的馬桶對話，完全無法發揮作用。張禹宣更說：「柯文哲我建議你退黨比較快，（民眾黨）總不能拒絕你退黨。身為一介平民如果出來了，小草一定是認你不認民眾黨。」張禹宣比喻道：「明明柯文哲簽了放棄急救書想去安寧病房，結果被民眾黨推去加護病房，硬要把他救回來，根本是在搞他。」他說，柯文哲現在準備好要當一隻落水狗，翻翻肚子顯露自己無害的模樣，還能有一線生機拼交保，但民眾黨的不孝子孫故意不讓他出來，因為大家都想接棒，柯文哲一出來就會天下大亂，大家都要聽他的，尤其黃國昌就不用混了。