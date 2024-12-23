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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案及政治獻金案，被收押至今，傳本週可能被起訴，資深媒體人王瑞德表示，柯文哲的涉案行為包括收取金錢並詳細記錄於Excel表格，「自己收錢還作帳」的行徑非常罕見；王痛批柯自以為自己是智商157，「結果是個蠢蛋。」王瑞德在節目《關鍵時刻》中表示，這個起訴書本週三之前會出來，超過300多頁，10幾萬字，會把柯文哲的罪刑案由寫得清清楚楚，柯文哲可能將在獄中度過下半輩子。王瑞德指出，柯文哲的涉案行中，有一行徑特別罕見，就是收取金錢並詳細記錄於Excel表格，「色情、賭博業者和黑道都會送錢給白道，通常都是送錢的人作帳，才不會忘記，怕搞不清楚誰有送、誰沒送，但我從沒聽過收錢的人還作帳，還開Excel列表！」王瑞德認為，起訴書會列出那八張支票，鉅細靡遺告訴大家是誰開的、誰領的，對於柯文哲的行為，王痛批，「他自以為自己是智商157對不對，自以為自己天下無敵，結果是個蠢蛋。」