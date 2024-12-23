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日本三大汽車製造商本田汽車、日產汽車與三菱汽車於週一（23）召開記者會，宣布探討合併成立控股公司的計畫，此舉可能創造全球第三大汽車集團。該消息引發市場關注，三家公司的股價應聲上漲，顯示投資者對此合作案抱持樂觀態度。根據消息人士向《路透社》、《共同社》透露，本田與日產已簽署基本協議，計畫在2025年6月完成合併協議，並於2028年完成整體合併。這次合併將透過設立聯合控股公司實現，並於2025年展開細節協商，包括持股比例、人事安排與經營架構等。三菱汽車作為日產的聯盟夥伴，未來也可能加入該計畫。如果三家公司成功合併，其年銷量將達813萬輛，僅次於豐田集團與德國福斯集團。三家公司高層於週一下午召開董事會，討論業務整合後隨即召開記者會，《日本經濟新聞》報導稱，三方計畫未來數月內進一步協商控股公司的細節安排。《NHK》則報導指出，若一切順利，2025年6月的最終協議將為三大車廠的合作鋪平道路。分析指出，隨著電動車市場競爭日益激烈，這次合併旨在對抗美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）及中國新能源車領導者比亞迪（BYD）。日產目前面臨中國及美國市場銷量下滑的壓力，11月已宣布裁員約9000人並減產20%。本田與日產的合作有望降低生產與研發成本，提升市場競爭力。