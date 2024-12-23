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▲玄彬喝醉喊：「我老婆是中殿娘娘，兒子是世子。」（圖／짠한형 신동엽 YouTube）

▲玄彬喝醉狂笑、講祕密，讓人看呆。（圖／짠한형 신동엽 YouTube）

玄彬到申東燁的YouTube節目《心酸的哥哥》宣傳主演新片《哈爾濱》，被問到家庭生活，他很感激能遇到孫藝真，直言：「我的人生沒想到會這樣改變。」喝醉後還說老婆是中殿（皇后）、兒子世子（太子），模樣笑翻全場。玄彬與孫藝真早年曾在大大小小的頒獎典禮上擦肩，是在2018年拍攝電影《極智對決》才真正認識，2019年拍攝電視劇《愛的迫降》二度合作，並逐漸發展為戀人；2022年3月舉行婚禮，同年11月迎來健康的兒子。當談到與妻子孫藝真的相遇，玄彬表示：「我們在電影《極智對決》中首次見面，實際拍攝是在同一棟建築裡，我在地下1樓，妻子在3樓，雖然是同一部作品，但我們從未在同一個空間合作過。」他接著說：「後來我是很希望能夠不要分開，在同一個空間合作，這個願望就在《愛的迫降》中實現了。」主持人申東燁突然問玄彬：「（婚姻生活）很好吧？」玄彬坦言：「很好，我的人生沒想到會這樣改變。」他補充道：「突然覺得從戀愛到結婚，再到孩子出生，男人會逐漸變得更加成熟，因為自己開始變得不像主角了。」談到兒子時，玄彬透露：「兒子長得很像妻子。」申東燁則補充說：「我看過照片，真的很帥！」節目尾聲，節目公開玄彬在私下聚會喝酒的模樣，玄彬提到自己喝醉時會一直傻笑，《心酸的哥哥》也拍到他笑容滿滿的醉樣。當被問到他對孩子、寵物以及妻子的心態是否不同，玄彬幽默回答：「我老婆是中殿（皇后）娘娘，兒子是世子（太子）。」引發全場爆笑。《哈爾濱》確定由「網銀國際影視」發行，定檔春節1月29日在台上映，電影故事敘述韓國獨立運動家安重根（玄彬 飾）率領獨立軍組織，在新亞山與日本軍隊的戰役中取得重大勝利。安重根遵守戰爭國際法，釋放日本戰俘，卻導致獨立軍內部出現分裂；時隔1年，獨立軍同伴重新集結，當他們得知日本政治家暨韓國首任日本統監伊藤博文即將前往滿洲與俄羅斯展開談判後，旋即決定前往哈爾濱進行暗殺任務，日軍獲得情報後追捕，不僅面臨敵人威脅，組織內部也暗藏危機，安重根面臨內憂外患的嚴峻考驗。「網銀國際影視」也宣布推出台灣獨家預售套票，典藏預售套票每組590元，內含獨家典藏的玄彬、李棟旭明信片5張以及2張電影預售票，即日起在博客來開賣。類 型：時代劇、動作、黑色電影、傳記導 演：禹民鎬編 劇：禹民鎬、金敏成語 言：韓文片 長：108分鐘主 演：玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳、李棟旭上映日：2025年1月29日