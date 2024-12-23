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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案及政治獻金假帳案，被收押至今，傳本週可能被起訴，資深媒體人王瑞德表示，起訴書本週三之前會出來，即將讓大眾見識到柯文哲真正的德性，「怎麼會想像10年墮落成這個樣子」。王瑞德在節目《關鍵時刻》中表示，這個起訴書25日之前會出來，超過300多頁，10幾萬字的起訴書把柯文哲的罪刑案由寫得清清楚楚，包括10年以上有期徒刑、最重到無期徒刑的「收賄罪」，5年以上有期徒刑的「圖利罪」，和7年以下期徒刑的「侵占公益款項罪」，3年以下有期徒刑的「違反政治獻金法」，以及被背信罪等。王瑞德分析，柯文哲現在65歲，遭判有期徒刑一經累加，官司可能拖延3至5年，直到柯將近70歲的時候才能定讞，且定讞後恐被判十年以上徒刑，還得等關到一半才可能假釋，恐怕下輩子都在獄中度過了。王瑞德表示，這本起訴書將會是台灣政治史上的「貪官現形記」，10年前推倒藍綠高牆的民主救世主，後來竟成了魔戒三部曲裡面的大貪官，還好色地摸了璩美鳳的手，「你怎麼會想像10年墮落成這個樣子」。王瑞德強調，起訴書將讓大眾看到什麼是「人性」，在柯文哲強調不貪圖的錢財、自認清高清廉的同時，卻用行動違背所言，「讓你知道真正的柯文哲長什麼德性」。