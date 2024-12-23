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▲經醫院診斷，鄭靚歆左胸壓挫傷合併肋骨線性骨折、肩膀、背部均有挫傷，氣得她直接提告。（圖／鄭靚歆IG）

▲鄭靚歆也在IG上公開與王整復師的對話，表示自己整復完當天就已經痛到睡不著，需要打止痛針。（圖／鄭靚歆IG）

《我愛黑澀會》女星鄭靚歆，日前指控王姓整復師「亞當老師」在去年6月治療時弄斷自己的肋骨，還差點造成下半身癱瘓，氣得她直接提告，士林地檢署也依照過失傷害罪起訴王整復師。今（23）日開庭審訊時，王整復師拒絕認罪，不認為自己有過失外還稱鄭靚歆開口索要50萬元的賠償金且拒絕X光檢查，令人難以信服骨折一事與復健治療有關。鄭靚歆受訪時質疑在治療的過程中，王整復師疑似整復手法的方向與力道有問題，不斷聽到「喀、喀」的聲音，且在她喊痛後仍然繼續整復，返家後她也私訊王整復師表達自己的不適，坦言痛到像是被刀插在背上，並要求隔天返回診所打止痛針。不過不適情況依然並未改善，最終鄭靚歆經診斷左胸壓挫傷合併肋骨線性骨折、肩膀、背部均有挫傷，傷害嚴重到影響日常生活，就連上廁所都要妻子幫她脫褲子，坐下也需要他人協助。在汐止經營整復診所的王整復師則表示，去年2、5月鄭靚歆均有在社群平台公開表示自己受過傷，6月前來治療時也沒有出現問題，且事後她還有繼續參加劇烈運動、行動自如無異常，沒想到時隔3個月後卻收到法院傳票，聲稱因治療導致受傷，實在令人難以信服。王整復師的辯護律師也透露，事發後王整復師有建議對方先到醫院照X光檢查，豈料鄭靚歆卻以「有輻射影響」為由拒絕，並要求鄭靚歆要求王整復師支付50萬元賠償金。根據相關醫學文獻記載，「喀、喀」聲為關節氣體釋放的正常現象，疼痛也是個人主觀意識，不代表治療手法有問題。今日士林地檢署開庭審此案，王整復師除了堅稱自己無罪並願意和解外，還爆料鄭靚歆提出的和解金一次比一次高，如今已經超過百萬，令他難以接受，目前檢辯雙方將於明年1月20日勘驗當天的錄音光碟，還原情形再繼續審理。