日本近幾年來受幣值匯率影響，對台灣人來說變得便宜又好玩，許多家庭甚至還在當地租車自駕旅遊，享受最貼近當地人的日常生活。不過旅居台灣的日本籍作家「日本人的歐吉桑」就提醒，在日本當地開車記得遠離「3種車標示」，否則不慎發生事故「絕對賠不起」，可能會因此賠上人生。

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日本自駕遊注意！3種標示車輛千萬別靠近

日本人的歐吉桑」近期在臉書發文表示，在日本開車最需要注意的，並非わ號碼的出租車，也不是貼有新兵菜鳥貼紙的車，而看起來像是黑道的車輛也不是最可怕的。

▲日本是右駕國家，與台灣的左駕有很大的差異，包含號誌、標線也都有許多差異性。（示意圖／PhotoAC）
▲日本是右駕國家，與台灣的左駕有很大的差異，包含號誌、標線也都有許多差異性。（示意圖／PhotoAC）
歐吉桑隨即附圖補充，在日本看到有「AIR SUS」、「精密機器輸送中」「JRA」標示貼紙的車子，最好快點遠離，因為這些車輛上載運的物品，總價值至少超過新台幣上千萬元，「萬一不小心撞到他們的車子，人生會GG，絕對賠不起。」

事實上，日本標有「AIR SUS」、「精密機器輸送中」的車輛，與台灣過去曾被目擊的「ASML」貨櫃車相似，車上多載運有科技、航太業的各種精密儀器，每一台機器都要價不斐。

▲「JRA」是日本中央競馬會，而這些車輛通常會載運身價高昂的賽馬。（圖／翻攝日本人歐吉桑臉書）
▲「JRA」是日本中央競馬會，而這些車輛通常會載運身價高昂的賽馬。（圖／翻攝日本人歐吉桑臉書）
至於「JRA」標示，則是日本中央競馬會的意思，而這些車輛通常會載運身價高昂的賽馬，每一匹至少都是千萬身價起跳，若是冠軍馬，更有可能是破億等級，若出了車禍馬兒受驚、受傷，都可能是一般民眾難以負擔賠償的嚴重事件。

話題曝光後，也讓一票台灣網友驚呼「跟台灣ASML貨櫃一樣的概念」、「這些貨櫃一千萬說的太客氣了，上億都有可能」、「在台灣要小心的反而是租車，都開得很可怕」。

▲在台灣也有ASML的貨櫃屋常在街頭被目擊，裡面裝著台積電的光刻機等精密設備，要價甚至高達上億元。（圖／翻攝路上觀察學院）
▲在台灣也有ASML的貨櫃車曾在街頭被目擊，裡面裝著台積電的光刻機等精密設備，要價甚至高達上億元。（圖／翻攝路上觀察學院）

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