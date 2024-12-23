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北市建國中學日前由第46屆校友舉辦校友宴，不料晚宴菜單驚見「硬拚雅美碟」、「香鮑佐蘿莉」、「韓國妹子軟綿綿」等菜名，甚至有校友對活動現場的女高中生看板行猥褻動作，被外界抨擊物化女性；對此，成大教授李忠憲表示，建中校友的行為讓他想到尼采口中「奴隸的哲學」，「這些人很多是柯文哲民眾黨的選民、阿館的信徒，不管是否有工作上的成就或經濟上的自由，一輩子停留在求生存的階段，頭腦空空，充滿奴隸的思想」。李忠憲今（23）日在臉書以《建中30年聚的菜單與奴隸哲學的縮影》為題發文表示，建中30年聚的菜單被拿出來批評，不是特例，而是常態，之前他高中同學的聚會，差不多也是這樣，「看到那個菜單我非常感慨，能夠到世界各國去嫖妓的是全場的焦點人物，風花雪月、奢華享受，住什麼豪宅，開什麼名車，有多少的女人，潛意識當中，好像這才是人生追求的目標」。李忠憲分析，原本是社會中埾的階層，從小在害怕政治的教育環境中長大，不知生活就是政治，政治就是生活，去掉這個部分人生其實就一無所有，「這些人很多是柯文哲民眾黨的選民、阿館的信徒，不管是否有工作上的成就或經濟上的自由，一輩子停留在求生存的階段，頭腦空空，充滿奴隸的思想，只有尼采口中『奴隸的哲學』」。李忠憲指出，「這種人的代表人物就是黃國昌，他出來做什麼都不是因為思想驅動，只有出自慾望，慾望不只是好色、貪財，還有因自己缺乏自信不斷追求他人肯定，簡單來講就是追逐媒體的鎂光燈，如果知道這些來龍去脈，看他在立法院沉迷於網路直播，就知道為什麼」。李忠憲表示，從以前仔細觀察黃國昌，會發現這個人除了能夠表演，讓自己成績好，應徵工作，順利升等、功成名就以外的知識，都沒有興趣，「我周圍很多這種人，好像佔據的什麼樣的位置，學歷也是非常漂亮，甚至得到不少專業獎項的肯定，但腦筋還是空空，人生虛無」。李忠憲指出，從他高中同學聚會到建中30年聚的菜單，都讓人聯想到奴隸哲學的深刻影響：奴隸不想自由，只想當奴隸的監工，這也是求官兩個字在台灣政壇盛行的文化。李忠憲表示，這不是一個單純的思想問題，而是整個社會文化的縮影，當一代人把奢華享受、名車豪宅、甚至嫖妓當作人生追求的標杆，實際上反映的是一種價值觀的空洞與人生方向的迷失，「尼采對奴隸的批判，正是對這類人群的最佳寫照——追逐慾望與他人肯定，卻無視真正的思想與意義。」李忠憲最後表示，「或許，正如梭羅所言，時間會甄別出優劣。然而，在台灣這片土地上，無論是老外省世代，還是黨國教育世代，都需要一場思想與價值觀的洗禮，才能真正擺脫奴隸哲學的枷鎖，邁向真正的自由與民主。當每個人都能理解『生活就是政治，政治就是生活』的道理，台灣的未來才會有真正的安全與希望。」