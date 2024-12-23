我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭茂祥是於今年11月獲得產銷履歷驗證證書。(圖／記者金武鳳攝，2024.12.23)

在傳統市場經營豬肉攤20幾年的肉攤第三代鄭茂祥，疫情期間生意慘淡，他毅然轉型跟進網路行銷創辦「小鮮肉直賣網」，更買下2座養豬場,打造人工AI智能畜牧場，以「一條龍」自產自銷，上月又成功取得產銷履歷驗證，鄭茂祥表示，自產自銷不僅能確保養豬環境及飼料無汙染之虞，也能確實為民眾食安把關。鄭茂祥家族三代在傳統市場擺攤賣豬肉，2022年受到疫情衝擊生意冷清，他 把危機當轉機，推動一系列升級作為，包括轉進電商創辦「小鮮肉直賣網」，在北屯上景興市場肉攤設置溫控設備，主打體豬直賣直送，生意大有起色。後來發現購買拍賣市場豬肉分切出售，仍可能遇到養殖環境和飼料等不可控因素，為維持豬肉品質，先後在台南及雲林買下養豬場，往自產自銷模式邁進。之後，鄭茂祥又朝產銷履歷認證推進。鄭茂祥表示，從畜舍法規的環境，設備及飼料安全證明，到仔豬購買、出售、消毒和物品購具記錄上加強把關，提供了豬隻完整的生產過程，確保產品的品質和透明度，讓消費能吃的更安心。鄭茂祥是於今年11月獲得產銷履歷驗證證書。他表示，目前全台灣養豬畜牧場共有5000多家，能取得產銷履歷認證的只有五、六十家，相當不容易，但為了供應高品質豬隻，讓育種、養殖上以一條龍方式作業，再應用AI技術智慧系統，從豬臉識別AI智能監控、生長控制監控、汙水處理、恆溫系統、疾病控管和自動投放食物及無菌通道，以確保能阻斷細菌和病毒傳播等等。鄭茂祥期許小鮮肉AI人工智能畜牧場，能為養豬畜牧業帶來新的發展契機，以及推動農業的可持續發展和環境保護，減少碳排放的養殖方式，也希望市場能恢復到當年的「養豬王國」。鄭茂祥獲得產銷履歷認證，包括中華民國家畜肉公會全國聯合會理事長邱美珠、秘書長袁仁琦及雲林養豬讀書會會長吳健彰等人都到場見證。