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行政院主計總處今（23）日公布11月失業率為3.36%，月減0.04個百分點，連續3個月走降，更降至近24年同月次低水準。主計總處國勢普查處副處長譚文玲預估，12月傳統消費旺季，預期12月失業率會持續下探，沒意外的話，勞動市場會愈來愈好。據主計總處統計，11月勞動力人數為1200.9萬人，年增0.27%；1至11月勞動力人數平均為1,200萬人，年增0.51%；11月勞動力參與率為59.29%，年增 0.03個百分點。失業狀況方面，11月失業人數為40萬3千人，年減0.85%；1至11月失業人數平均為40萬7千人，年減2.44%。11月失業率為3.36%，年減0.02個百分點。譚文玲表示，愈接近年底進入消費旺季，預期12月失業率會持續下降，預估接下來市場情勢會愈來愈正向。在15歲至29歲青年失業率部分，11月失業率為7.77%，月減0.38個百分點，10月和11月已累計下降0.55個百分點。根據主計總處調查，青年失業率方面，11月15至19歲失業率7.91%，20至24歲11.30%，多為初次尋職，處職場調適階段，致失業率較高，25至29歲失業率5.85%，30至34歲降至3.46%。譚文玲表示，隨著時間過去，他們應會陸續找到工作，青年失業率可望改善，主計總處也會持續關注青年就業情形。