今（24）日大陸冷氣團不再影響，但北台灣依舊偏冷，中央氣象署提醒，今天上半天受到「帕布颱風」（國際命名：Pabuk）帶上來的水氣影響，各地「時陰偶有降雨」，下半天雨勢趨緩，明天聖誕節（12/25）溫暖、陽光露臉，週四（12/26）東北季風增強、週五（12/27）新一波冷氣團侵襲台灣。
🟡帕布颱風路徑、動態
氣象署提及，昨天下午生成的帕布颱風，將會持續往西並登陸越南，路徑不會直接侵襲台灣，且預估40小時左右帕布颱風就會消散，環境不利發展，轉中颱機率較低。
🟡今天的天氣：帕布颱風水氣襲台 北台灣體感偏冷
12月24日今天的天氣，氣象署說明，北台灣還是整天偏涼，中南部下半天開始回溫，北部、東北部15至20度，中部15至22度，南部16至22度，東部17至20度，東南部18至22度。今天白天水氣多，降雨範圍比昨天縮減，桃園以南、東半部、東北部比較多雨，入夜過後雨勢才會明顯趨緩，建議民眾白天出門上班上課，還是要攜帶雨具。
🟡今天空氣品質
環境部指出，今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。
🟡明天的天氣：聖誕節回溫不下雨 白天高溫上看27度
12月25日明天的天氣，氣象署提及，聖誕節是未來一週最溫暖、雨下最少的時段，北台灣、東半部白天高溫可達24至25度，南部甚至會回升到26至27度，只有東半部有零星短暫雨，但影響也不是非常明顯，太陽還有機會露臉。
🟡一週天氣：週五冷氣團報到 最冷時段出爐
天氣風險公司表示，今年底到明年初，台灣的天氣處於「前期回溫、後期降溫」的大趨勢，因此聖誕節和跨年遇到寒流的機會較低，週四起東北季風分兩階段增強，週四至週五冷空氣較弱，雲量偏多。六日兩天冷氣團正式南下，因為雲量少，日夜溫差大，清晨空曠地區氣溫偏低。
未來這波冷氣團預計會在下週一（12/30）減弱，跨年夜（12/31）維持東北季風天氣型態，氣溫稍稍回升，除了迎風面的北海岸、東部之外，其它地區降雨機會不大，元旦過後東北季風才又會稍微增強。
※《NOWnews》天氣小叮嚀：提供您「今天天氣、明天天氣、一週天氣」一次看，一文速懂每日天氣變化，搭配貼心的穿著建議、淺顯易懂的天氣報導，出門再也不怕陰晴不定，歡迎分享給親朋好友。
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氣象署提及，昨天下午生成的帕布颱風，將會持續往西並登陸越南，路徑不會直接侵襲台灣，且預估40小時左右帕布颱風就會消散，環境不利發展，轉中颱機率較低。
🟡今天的天氣：帕布颱風水氣襲台 北台灣體感偏冷
12月24日今天的天氣，氣象署說明，北台灣還是整天偏涼，中南部下半天開始回溫，北部、東北部15至20度，中部15至22度，南部16至22度，東部17至20度，東南部18至22度。今天白天水氣多，降雨範圍比昨天縮減，桃園以南、東半部、東北部比較多雨，入夜過後雨勢才會明顯趨緩，建議民眾白天出門上班上課，還是要攜帶雨具。
🟡今天空氣品質
環境部指出，今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。
🟡明天的天氣：聖誕節回溫不下雨 白天高溫上看27度
12月25日明天的天氣，氣象署提及，聖誕節是未來一週最溫暖、雨下最少的時段，北台灣、東半部白天高溫可達24至25度，南部甚至會回升到26至27度，只有東半部有零星短暫雨，但影響也不是非常明顯，太陽還有機會露臉。
🟡一週天氣：週五冷氣團報到 最冷時段出爐
天氣風險公司表示，今年底到明年初，台灣的天氣處於「前期回溫、後期降溫」的大趨勢，因此聖誕節和跨年遇到寒流的機會較低，週四起東北季風分兩階段增強，週四至週五冷空氣較弱，雲量偏多。六日兩天冷氣團正式南下，因為雲量少，日夜溫差大，清晨空曠地區氣溫偏低。
未來這波冷氣團預計會在下週一（12/30）減弱，跨年夜（12/31）維持東北季風天氣型態，氣溫稍稍回升，除了迎風面的北海岸、東部之外，其它地區降雨機會不大，元旦過後東北季風才又會稍微增強。
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