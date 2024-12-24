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▲氣象署說明，今天生成的「帕布颱風」，路徑對台灣沒有直接影響。（圖／中央氣象署）

▲週三聖誕節回溫明顯，下波冷氣團從週五影響到週末，將會出現10度以下低溫。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）

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今（24）日大陸冷氣團不再影響，但北台灣依舊偏冷，中央氣象署提醒，，明天聖誕節（12/25）溫暖、陽光露臉，週四（12/26）東北季風增強、週五（12/27）新一波冷氣團侵襲台灣。氣象署提及，昨天下午生成的帕布颱風，將會持續往西並登陸越南，路徑不會直接侵襲台灣，且預估40小時左右帕布颱風就會消散，環境不利發展，轉中颱機率較低。12月24日今天的天氣，氣象署說明，，北部、東北部15至20度，中部15至22度，南部16至22度，東部17至20度，東南部18至22度。今天白天水氣多，降雨範圍比昨天縮減，，建議民眾白天出門上班上課，還是要攜帶雨具。環境部指出，今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積。12月25日明天的天氣，氣象署提及，聖誕節是未來一週最溫暖、雨下最少的時段，北台灣、東半部白天高溫可達24至25度，南部甚至會回升到26至27度，太陽還有機會露臉。天氣風險公司表示，，因此聖誕節和跨年遇到寒流的機會較低，週四起東北季風分兩階段增強，週四至週五冷空氣較弱，雲量偏多。，除了迎風面的北海岸、東部之外，其它地區降雨機會不大，元旦過後東北季風才又會稍微增強。