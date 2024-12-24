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洛杉磯道奇隊是MLB美國職棒大聯盟最球星雲集的球隊之一，但他們在游擊防區的戰力卻還著一些風險存在．美國體育網站《The Sporting News》在23日的報導中指出，道奇計劃在下賽季再次讓Mookie Betts擔任游擊手，對他的能力很有信心。然而，該媒體提出質疑：「這真的有助於延長他的職業生涯嗎？」另一家美媒《The Athletic》則建議道奇隊交易來藍鳥明星游擊手Bo Bichette，強化戰力。Betts與道奇隊簽訂的合約將持續到他39歲（目前還有8年），《The Sporting News》分析指出：「對於一名游擊手來說，35歲之後維持高水準的表現是非常困難的。」因此他們認為，道奇隊今年冬天若是忽略這個防區的補強，可能有些失策。而在這樣的背景下，另一美國媒體《Newsweek》在一篇文章中表示，道奇有可能透過交易，從多倫多藍鳥隊獲得26歲的游擊手Bo Bichette。Bichette目前還剩下一年新人合約，尚未成為自由球員。此外，《The Athletic》的知名記者Ken Rosenthal則稱：「藍鳥最近完成了與克里夫蘭守護者隊的交易，獲得了Andres Gimenez，這改變了球隊的情況。雖然藍鳥並未明確表示要出售Bichette，但也無法排除他們可能會交易游擊手的可能性。」Rosenthal還進一步建議：「考慮到這一點，道奇應至少持續評估獲得Bichette的可能性。儘管他在本賽季的336個打席中，僅繳出打擊率2成25、上壘率2成77、長打率3成22的數字，4支全壘打、31分打點，OPS僅為.598，打擊數據不甚理想。但在2021年至2023年間，他在游擊手位置上展現了頂級的進攻火力，因此他的低迷狀態應該只是暫時的。」Bichette曾兩次在美國聯盟拿下安打王的頭銜，並在下個賽季開打時將年滿27歲。Rosenthal認為，雖然道奇可能需要付出的潛力新秀，但Bichette的交易價值未來應該不太可能比現在更低。雖然這筆交易的可能性仍是未知數，但如果藍鳥決定優先延長當家重砲Vladimir Guerrero Jr.的合約，而無法與Bichette續約，那麼交易他的可能性將大幅提升。在這種情況下，考慮將他交易至道奇確實是一個值得深入研究的選項。