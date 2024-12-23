知名連鎖速食餐廳麥當勞發生主管侵犯女員工，該名受害者疑似因此罹患憂鬱症而輕生，女員工母親在Threads發文控訴，才讓整起事件曝光。對此，台灣麥當勞回應《NOWnews今日新聞》，證實：「確認『性騷擾』案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於五月解僱被申訴之當事人」，也全力配合執法單位調查。
受害女員工母親在Threads上發文控訴，知名連鎖速食餐廳麥當勞主管侵犯女兒，認為女兒因此罹患憂鬱症而輕生。對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞回應，業者證實「性騷擾」案成立，表示已解僱被申訴之當事人。
麥當勞官方回應全文如下：
「有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。公司今年三月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，於確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於五月解僱被申訴之當事人。對此令人遺憾的事件，謹向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。」
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麥當勞官方回應全文如下：
「有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。公司今年三月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，於確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於五月解僱被申訴之當事人。對此令人遺憾的事件，謹向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。」