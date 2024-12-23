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知名連鎖速食餐廳麥當勞發生主管侵犯女員工，該名受害者疑似因此罹患憂鬱症而輕生，女員工母親在Threads發文控訴，才讓整起事件曝光。對此，台灣麥當勞回應《NOWnews今日新聞》，證實：「確認『性騷擾』案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於五月解僱被申訴之當事人」，也全力配合執法單位調查。受害女員工母親在Threads上發文控訴，知名連鎖速食餐廳麥當勞主管侵犯女兒，認為女兒因此罹患憂鬱症而輕生。對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣麥當勞回應，業者證實「性騷擾」案成立，表示已解僱被申訴之當事人。麥當勞官方回應全文如下：