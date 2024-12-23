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▲短今身穿米白色緊身上衣，大方露出白皙香肩，美景配上相襯映的光影，畫面讓人目不轉睛。（圖／翻攝自短今IG）

▲短今以貴氣毛絨上衣外穿，下半身極短格子裙內搭透膚絲襪，性感又不失氣質的亮麗穿搭，引來許多粉絲紛紛誇讚：「根本女神降臨吧！」（圖／翻攝自短今IG）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員短今（胡馨儀），擁有亮眼外型和火辣身材，憑藉無厘頭個性及超群舞技擄獲許多粉絲的心，昔日曾上小S節目表演劈腿不慎拉傷，當場淚灑攝影棚，意外讓她人氣直線狂升，個人生活方面，短今喜愛透過社群分享私下日常，也不吝嗇與粉絲互動，昨（22）日她就曬出了一系列遠赴法國巴黎遊玩的旅遊照，一身上下大開的穿搭洩出香肩及美腿，緊致衣料材質也襯托出豐滿上圍，裸露程度讓人險以為衣服快掉下來，性感又不失氣質的裝扮引來盛讚，粉絲紛紛狂刷愛心喊：「根本完美無瑕的女神！」短今昨（22）日在IG分享了多張人在法國的側拍，畫面中見她戴著名牌墨鏡，一頭長髮綁成高馬尾，再以純黑色大蝴蝶結當頭飾，身穿一件米白色緊身上衣，手臂連接胸圍的衣料剪裁相當別緻，大方露出白皙香肩，又見短今站在晴朗的天空之下，美景配上相襯映的光影，畫面讓人目不轉睛，還不只如此，另一風格的美照，則看到短今以貴氣毛絨上衣外穿，下半身極短格子裙內搭透膚絲襪，性感又不失氣質的亮麗穿搭，讓她整個人散發十足魅力，引來超過萬名粉絲點愛心收藏，並紛紛暴動喊：「根本女神降臨吧！」貼文中，短今也流露此行到巴黎還不夠玩：「下次想去威尼斯」，而該貼文系列美照一曝光，就吸引大批粉絲留言誇讚：「穿短裙真的很好看的漂亮短今」、「完美無瑕的美腿曲線」、「很棒，美麗又帥氣」、「穿短裙才是王道喔，黑色馬靴」、「根本女神降臨吧」、「也想跟女神一起去」、「超級美的」，就連同團隊友少鹽yenyen也忍不住直誇短今是「國際巨星」，足見她人氣魅力無法擋，不倫男生女生都十分喜愛短今。事實上，中信兄弟球星周思齊（周董）就曾在今年9月的引退儀式上致詞，上一句還拭淚、語帶哽咽，下一秒突然講到「兄弟齊心」，他問隊友江坤宇下一句，隨後自己說：「大家都愛短今。」語畢，全場鼓掌大笑，周思齊解釋，「兄弟齊心，我愛短今」這句話是復刻當年兄弟在「象圈圈」（中信球員賽前熱身互相打氣的時間）精神喊話時，隊友林明杰的「千古佳話」，周思齊還跟大家說：「將來短今要是退休，你們也要持續愛她。」讓短今聽了備感窩心，感動流淚。