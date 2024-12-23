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▲中山醫學大學附設醫院兒童病房的醫護團隊，對此活動高度肯定。（圖／李方艾美酒店提供）

▲手作雪人與耶誕樹造型甜點，為節慶增添歡樂。（圖／李方艾美酒店提供）

歡慶耶誕節，台中李方艾美酒店甜點師傅化身耶誕婆婆，今天來到中山醫學大學附設醫院兒童病房，帶領小朋友動手製作創意聖誕甜點，讓孩子們在醫院中也能體驗節慶歡樂，場面溫馨。台中李方艾美酒店行銷公關經理吳宛儒表示，為了讓孩子們吃得健康巷，聖誕甜點製作所有使用的原料都經過精心挑選，包括天然無添加的紐西蘭進口奶油、日本紫羅蘭低筋麵粉到日本宮崎糖漬柚子等，確保品質與安心成分外，也適合病童的飲食狀況。台中李方艾美酒店作為萬豪國際集團的一員，延續著萬豪以服務世界為理念的核心價值，並秉持著企業社會責任，以實際行動積極參與各類公益活動。此次與中山醫學大學附設醫院的合作，正是酒店持續回饋社會的一部分。李方艾美酒店表示，透過這樣的手作甜點活動，期望能為病童及陪伴的家長們帶來不一樣的聖誕驚喜，也很感謝中山醫學大學附設醫院提供的全力支持，讓酒店能為孩子們獻上關懷心意。中山醫學大學附設醫院兒童病房的醫護團隊，對此活動高度肯定，認為這樣的活動能有效紓解住院病童的焦慮與壓力，對情緒的正向發展起到積極作用，並幫助孩子們保持樂觀的心態，促進康復。醫院表示，感謝李方艾美酒店與中山醫學大學附設醫院合作，讓病童在聖誕節前感受到來自社會各界的關愛與溫暖，並為他們的康復旅程增添一抹亮麗色彩。