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▲中居正廣的經紀公司「悠閒會」律師表示雙方經過協商已經順利解決，不過基於保密義務，具體內容無可奉告。（圖／nakaiyode X）

▲中居正廣（最左）所帶領的偶像男團SMAP由木村拓哉、稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾所組成，曾風靡80、90年代亞洲娛樂圈。（圖／翻攝自アタスマ推特）

日本偶像天團SMAP隊長中居正廣，自組合解散後開始轉戰電視圈，如今已是綜藝主持界的天王。不料他近來捲入桃色風波中，被爆出與圈內女性在密室中發生「嚴重問題」，最後甚至向對方支付了高達9千萬日幣（約1900萬元台幣）的「封口費」和解，經紀公司也出面表示事件已解決，變相證實確實有此事。近日中居正廣遭到日本媒體爆料，稱他在去年與好友、圈內女性相約聚餐喝酒時，由於好友突然無法出席，最終只剩下中居與該女性獨處，沒想到原先相處融洽的兩人突然在密室中爆發「嚴重衝突」，據悉女方相當憤怒，甚至一度準備報警。由於事發地點為密室，室內究竟發生何事不得而知，不過因事態嚴重，中居正廣與女方均透過代理人溝通，最終兩人達成協議，以男方支付9千萬日幣（約1900萬元台幣）和解。中居的經紀公司「悠閒會」律師面對日媒時也承認此事，並表示雙方經過協商已經順利解決，不過基於保密義務，具體內容無可奉告。今年52歲的中居正廣出道多年，與歌手倖田來未、混血女模Rola、編舞師武田舞香等多位女星、女主播傳過緋聞，但始終未曾正面認愛，昔日他曾坦言自己性格神經質並不適合結婚，自2023年因病休養後也鮮少出現緋聞，感情世界也始終是外界討論的焦點。