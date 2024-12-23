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被羈押的民眾黨主席柯文哲上周以書面請辭黨主席職務，消息傳出後引發小草退黨潮，民眾黨則表示「柯文哲就是黨主席」，似乎不願同意柯文哲請辭。外界更關心的是，柯文哲為何在此時請辭，寄出辭職信的背後，有沒有更深的政治意圖。台北地方法院上周五裁准解除柯文哲的禁止通信處分，同意柯文哲寄信給民眾黨秘書長周榆修。北院裁定書不僅證實柯文哲寄信的目的是要辭民眾黨主席，還引用民眾黨黨章，指民眾黨黨章並未規定黨主席請辭的程序，依法理柯文哲請辭意思表示到達即生辭職效力。民眾黨則反嗆北院無權判定柯文哲請辭生效。柯文哲請辭消息傳出後，民眾黨地方隨即傳出小草退黨潮，地方幹部和黨公職也傳出退群、退黨的聲浪。民眾黨緊急應變小組則稱，還沒有收到請辭書，「柯文哲就是黨主席，柯文哲的存在對民眾黨是應該，也是必須的」。柯文哲從9月5日被羈押至今，民眾黨內傳出各方勢力爭奪領導權，無論日前的黨代表選舉或明年1月19日的中央委員選舉，都明顯可以看到各方角力的痕跡。柯文哲此時以書面請辭，更將問題檯面化，外界甚至有人揣測柯文哲請辭是「忠誠測試」，要看民眾黨內哪些人有異心。柯文哲8月29日為政治獻金風波鞠躬道歉，並宣布請假3個月靜候調查，民眾黨中央委員會在11月18日開會，通過讓柯文哲繼續請假3個月到明年2月28日，並言明未來柯文哲仍可繼續請假。柯文哲信中寫到，「不可讓當局以冗長之法律程序，干擾台灣民眾黨的發展」，所以才要請辭黨主席，並要民眾黨儘速辦理黨主席改選，以利黨務發展，維護台灣之民主政治。但若以這樣的理由，柯文哲早在9月5日被羈押、11月1日被延押時，就應該要請辭，再不濟11月18日中央委員會主動幫柯文哲請假時，也應該設法表達辭意。如今柯文哲「2+2」（羈押兩個月＋延押兩個月）明年1月4日就要期滿，法院也未必會同意接押，柯文哲要選在此時表達辭意，而不能等到自己出來再辭？民眾黨長期被認為是「一人政黨」，一切的基礎都是建立在支持者對柯文哲的喜好之上。雖然柯文哲被羈押後，黨內各勢力紛紛佈局「柯文哲後時代」，但若柯文哲真的少了柯文哲，不僅僅是群龍無首，黨內的鬥爭也將立刻白熱化。不少人看好黃國昌可以接下柯文哲的棒子當黨主席，但以民眾黨各方割據的態勢，黃國昌即便當上黨主席也不可能有效領導，而被排擠的蔡壁如則更加不可能。所以民眾黨才會主動幫柯文哲請假，以集體領導的方式，讓柯文哲繼續擔任象徵意義上的領袖。有些人覺得，柯文哲目前的情況會拖累民眾黨，民眾黨要和柯文哲切割才能浴火重生，但柯文哲與民眾黨本來就是一體兩面，少了柯文哲，民眾黨的支持基礎立刻就崩掉一大半。更何況，如果真的讓柯文哲辭了黨主席，那接下來外界必然會問民眾黨，是否要對柯文哲做出黨紀處分，這將是更難堪的議題。即便柯文哲的案子衝擊民眾黨的支持度，讓民眾黨面臨泡沫化的危機，但若真的少了柯文哲，民眾黨會死得更快。對現階段的民眾黨而言，維持目前集體領導的模式，讓柯文哲繼續擔任精神領袖，期待未來真能磨出一個領導人或新的模式，才是最好的方法。柯文哲自認為是受到「當局」的迫害，既然是政治迫害，必然應該以政治力對抗，斷沒有和民眾黨切割，任司法予取予求的道理。柯文哲早不辭、晚不辭，偏偏在快要重獲自由時，宣布犧牲自己、成就民眾黨，就格外突兀。若真的有這樣的想法，即便不指定接班人，也可以在羈押期滿後正式對外宣布，並把所有事情都交接好，而不是透過短短的聲明請辭。民眾黨雖然內鬥激烈，但此時根本沒有任何人想趕柯文哲下台，柯文哲也沒有做「忠誠測試」的必要。柯文哲此舉，其實是要民眾黨人提前處理自己不需請辭的問題，等到自己十幾天後出來之後，已經「黃袍加身再加身」，就不必再面對請辭等尷尬的問題。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com