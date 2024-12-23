我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《Running Man》已經播出14年，是許多人的青春。（圖／翻攝自y_eunniii IG）

南韓女星池睿恩今年6月以「出租成員」身分加入長青綜藝節目《Running Man》，去年班底全昭旻宣布離開節目後，今（23）日節目製作人崔馨仁曝光池睿恩即將以正式成員的身分加入節目。南韓綜藝節目《Running Man》已經14年，期間經歷許多主持班底變動，去年全昭旻、池錫辰接連離開讓許多粉絲不捨，今年6月池睿恩和姜勳以「出租成員」加入節目，為節目帶來新氣象，根據外媒報導，製作人崔馨仁證實，從昨播出的集數開始，可將池睿恩當作是正式成員了，「她就是自然地加入了。」崔馨仁表示，當初因為許多藝人行程滿檔，無法長期配合節目錄製，才會有出租制度的產生，不會因為池睿恩成為固定班底就取消制度，姜勳將來若有時間，也還是會繼續參加錄影。