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▲▼阿達（左）吐槽Lulu（右）真以為在逛夜市，她也被自己行為給逗得樂吱吱，脫序畫面全播出。（圖／翻攝自夜市王YouTube）

▲Lulu在節目播出後自嘲一番，「不可能直接在現場發瘋欸，會不會放太鬆。」（圖／翻攝自Lulu IG）

▲《夜市王》最新戰況排名出爐。（圖／翻攝自夜市王YouTube）

大型美食實境《夜市王》播出後熱度居高不下，節目找全台知名夜市比拼各項台灣美食，評審群找來泰國代表Alizabeth娘娘、韓國代表韓勾ㄟ金針菇、香港代表曾志偉來擔任評審，而主持人Lulu（黃路梓茵）、阿達及美麗本人的表現更是受到關注，沒想到就在上週播出的第六集中，Lulu在錄製過程中罕見犯下主持失誤，竟在講評口感時沒拿起手上的麥克風，說了一大串話都沒收到音，讓身旁的阿達急救援秒吐槽：「妳是不是真的以為在逛夜市？」才叫Lulu趕緊解釋：「忘記了！忘記了！」畫面全被拍了下來。第六集中「海鮮料理」成為這場美味廝殺的主題，正當眾人在品嚐來自新北市樂華夜市的「成銘月亮蝦餅」，率先看到Lulu將手中月亮蝦餅吃了進去，也被鏡頭捕捉等著發表口感，當Lulu被阿達問到是否有沾醬時，她點了點頭，反覆咀嚼味道後，再抬起頭對著鏡頭分享自身看法，此時Lulu說著：「嗯，但是我會建議他⋯⋯」只見聲音愈來愈小聲，原來Lulu根本忘記自己沒有拿起麥克風講話，突發狀況讓錄影過程迸出小意外。接著，一旁的阿達提醒Lulu，「妳要不要拿起麥克風再講？」才喚醒恍然大悟的Lulu，「喔哈哈對忘記了！忘記了！」被阿達無情吐槽一番：「妳是不是真的以為在逛夜市？」Lulu被自己脫序行為給逗得樂吱吱，畫面被播出後，今（23）日稍早她也分享該片段自嘲，「不可能直接現場發瘋欸？！會不會放太鬆！」意外插曲也讓觀眾不禁嘴角失守，算是Lulu難得一見的驚喜小失誤。回顧起《夜市王》最新賽事戰況，經過第二階段「甜點、牛肉、海鮮」三個主題廝殺後，累計前一階段分數加總的排名結果出爐，最後晉級決賽的名單也在第六集產生，前四名的夜市依序為「南機場夜市（81分）」、「台中一中商圈（68分）」、「花蓮東大門夜市（65分）」及「高雄瑞豐夜市（56分）」，而被淘汰的名單則為「新北樂華夜市（53分）」、「台南花園夜市（53分）」以及「台北寧夏夜市（46分）」，往後戰情如何發展就讓我們繼續看下去！