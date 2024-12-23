我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友發文稱范瑋琪「失憶」，她親自回覆，解釋自己真正的意思。（圖／摘自IG）

▲范瑋琪在中國各地巡演又起風波。（圖／摘自IG）

▲范瑋琪很容易成為網友攻擊的目標，就算在中國各地巡演、沒回台灣也不例外。（圖／摘自IG）

有「招黑體質」的范瑋琪，早先宣布將重啟巡演計畫，提到自己是河北省石家莊市深澤縣人，希望可以回到爺爺的故鄉石家莊開唱，還稱從未去過當地。只是網友神通廣大，馬上翻出她在2016年的微博發文，上面寫道：「我的祖籍河北省石家莊深澤縣，今天充滿感恩的心情唱到自己的祖籍地。」質疑她怎麼過了8年又改口，說「沒有去過祖籍地」，是失憶了嗎？她親自回覆道：「我沒有我沒有失憶好嗎？善良點好嗎？」對於網友的嘲諷，並沒有閃躲。范瑋琪本來2023年9月就要舉辦復出演唱會，沒想到老公「黑人」陳建州又捲入MeToo風波，導致計畫臨時喊卡，直到近日在北京宣布重啟巡演，還提到5年來變化很大，自己去念了書，但爸爸、媽媽、奶奶、叔叔都離開，都讓她很傷心，所幸還有另一半與孩子陪伴。她表示要在上海、成都、廣州、南京、杭州等地演唱，還希望能到爺爺的故鄉演唱，稱自己是河北省石家莊市深澤縣人，應該會有不一樣的感受，還說自己「從未去過當地」，就是這句「從未去過當地」，讓網友翻出證據，狠狠打臉。網友秀出她明明2016年的發文就表示「唱到自己的祖籍地」，怎麼8年後的說法完全相反？她親自寫道：「我的意思是我想在爺爺出生的地方我的祖籍地開演唱會，我沒有我沒有失憶好嗎？善良點好嗎？還有我真的不喜歡動不動就被說什麼哽咽，我很正向的看待每樣事物，希望你也能對我少點惡意。當然，你若不願意，我也沒有辦法。」她還繼續回道：「我十年前吧，去石家莊唱過拼盤，當然希望再去。」看來純粹是語焉不詳造成誤會，范瑋琪的意思是沒去祖籍地開過個人演唱會，不是沒有到當地唱過，也有粉絲幫她回嗆該名打臉她的網友，稱他的文字中范瑋琪是講自己「唱到」祖籍地，本來就不是「去到」，所以確實沒有去過。