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中國今年以來，以AI深偽技術假冒名人的事件不斷發生，中國官媒《央視新聞》今（23）就報導稱，中國有不少電商利用AI技術深偽仿造名人形象進行直播帶貨，例如模仿劉德華聲音賣演唱會票、模仿小米創辦人雷軍的臉部和聲音製作惡搞影片，《央視》就強調這已構成違法行為。報導指出，中國AI深度偽造技術引發了多起假冒名人事件，有人利用小米創辦人雷軍的臉部和聲音製作惡搞影片，雷軍對此表達不滿，呼籲停止此類行為，並表示，「這的確讓我困擾，但我仍認為AI是一項很好的技術，也非常實用。」今年三月劉德華電影公司也特別為此發出聲明，稱有不肖人士利用劉德華粉絲名義開設盜版網站，邀請歌迷成為會員，還利用AI模擬劉德華聲音散播2024年演唱會相關不實消息，藉此收取演唱會門票訂金等。專家分析，AI模仿技術日益成熟，輕鬆複製名人的臉部和聲音，但未經授權假冒名人進行商業行為，不僅涉嫌違法，也可能觸犯消費者權益。一旦消費者因名人形象誤購產品，可依法要求退一賠三。對此，浙江省政府近日發布了《浙江省網路直播行銷行為規範指引》，明確提出使用AI深度合成技術的直播內容需顯著標識，防止公眾混淆與誤認，並為消費者提供直播購物的「防套路手冊」，以遏制網路直播行銷亂象。《央視新聞》指出，未經授權使用他人形象屬於違法行為，短影音平台需承擔主體責任，應防止AI假冒名人影片在平台上大範圍傳播，避免對消費者造成誤導。專家建議，相關平台應強化監管措施，保障名人肖像權和用戶權益。