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▲Google聖誕老公公追蹤器頁面，除了可以看到聖誕老公公的位置，還能在頁面上玩互動小遊戲。（圖／翻攝官網）

▲「Video Call Santa」可以直接撥打視訊電話給聖誕老公公。（圖／翻攝官網）

▲「Catch Santa AR」可以透過聖誕老公公AR，製作聖誕老公公現身家中的照片或影片。（圖／翻攝官網）

聖誕節是孩子們最期待的節日之一，滿心期待著聖誕老公公送給他們一份禮物，聖誕老人的存在讓節日增添一份魔幻色彩。不過，隨著孩子們漸漸長大，對這位神秘的紅衣老人的質疑也越來越多。除了「Google 聖誕老公公追蹤器」可以在平安夜開始追蹤行蹤之外，還能透過2款App幫忙爸媽讓孩子再多相信一年「真的有聖誕老公公」。Google 聖誕老公公追蹤器 (Google Santa Tracker) 是Google在每年聖誕節推出的一項趣味互動活動，結合遊戲、教育與創意功能，讓全球用戶追蹤聖誕老公公的行蹤並體驗聖誕節的歡樂氛圍，其中最吸引人的就是追蹤聖誕老公公，每年會從12/24開始出發，但因為時區不同，預計會在台灣時間12/24 18:00 出發，屆時就能在地圖上看到聖誕老公公的位置、下一站會到哪、已經送出的禮物數量。等待的時間裡面還可以玩玩頁面上的互動小遊戲。可以透過App模擬聖誕老公公視訊通話，操作非常簡單直觀，直接按下通話就能和聖誕老公公視訊，還會預留時間給孩子回答，聖誕老公公的聲音也相當熱情有活力，能夠讓孩子感覺到聖誕老公公真的在與他們交談，使用時App會自動錄下通話過程。但聖誕老公公的對話內容是預錄的，無法真正進行即時對話，如果孩子英文能力可以提問的話露餡機會就相當高，想要客製化內容則可以付費解鎖。是一款專為聖誕節設計的創意應用程式，讓家長可以製作「聖誕老公公現身家中」的照片或影片，讓孩子感覺到聖誕老公公真的來過家裡。可以直覺操作，家長只需拍下家中場景，再選擇內建的聖誕老公公圖片，即可快速合成一張照片，還能加入多樣化的場景與角色，像是聖誕老公公放禮物、吃餅乾、查看禮物清單等。想要讓照片大小更符合真實情境，還可以調整聖誕老公公的大小、角度和位置，使其完美融入真實場景，增加照片的真實感，完整呈現聖誕老公公到家的證據。