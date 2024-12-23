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▲義大世界跨年煙火秀交流指南。（圖／義大世界提供）

「2025紫耀義大 義享同樂 跨年煙火秀」將以全新創意帶領大家邁入2025科技年。因應跨年人潮，義大世界周邊道路將實施三階段交通管制，並提供免費接駁服務，另於散場時加開義大客運前往高鐵左營站，詳細的交通資訊可至義大世界跨年官網查詢義大世界表示，跨年煙火每年吸引數萬人潮，特別規劃周邊道路三階段的進散場交通管制，車輛離場也有指定動線，自駕前來的民眾請留意。第一階段為進場管制，預計12/31晚間8點啟動汽車管制、晚間11點管制機車，管制時間視義大世界停車狀況而彈性調整；第二階段為散場管制，2025/1/1凌晨00:00~凌晨1:30，僅開放接駁車和機車離場；第三階段預計為凌晨1:30之後，開放汽車離場。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來參加跨年活動，義大世界特別提供免費接駁與散場加開義大客運之服務。12/31晚間8點至11點於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，愛車則可免費停放於附近的「仁武高中」及「榮晟停車場」。跨年散場時，民眾除了可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線(按定價收費)至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家。想要更盡興的民眾，可也直接在義大世界住一晚絕對是最佳選擇。義大皇家酒店與義大天悅飯店兩天一夜住房專案選擇超多元，可自選晚餐或宵夜搭配住宿，美食煙火、星級住宿一站擁有，且12/31入住，還送「義大跨年星光趴」門票(每房最多贈送4張)。