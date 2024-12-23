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▲韓籍好手「風之孫」李政厚今年季前以6年1.13億美元大約加盟巨人，無奈旅美首個賽季只出賽37場，就在5月13日手臂時撞到全壘打牆造成左肩脫臼，賽季提前報銷。（圖／美聯社／達志影像）

連3年無緣季後賽、連2年勝率不到5成的舊金山巨人，季後宣布開除棒球事務部總裁Farhan Zaidi，近日Zaidi在播客節目上回顧任職期間錯過3位頂級強打，包含Bryce Harper（哈波）、「法官」Aaron Judge以及日籍巨星大谷翔平而感到遺憾。Zaidi自9月30日被解僱後首次公開談話，他在《Foul Territory》節目中直接被問到為何錯過簽下Harper（2019年和費城人簽下13年3.3億美元合約，為當時史上最大約）、Judge（2022年和洋基續簽9年3.6億美元合約），以及大谷翔平（2022年轉戰道奇簽下10年7億，曾改寫為史上最鉅額，今年休賽季被Juan Soto超越），巨人當時都被傳出是最接近簽約的球隊。「這些人是棒球界五大最佳球員之三，所以我們當時確實進行了大膽的嘗試。」Zaidi坦言努力過，但未能成功，因此留下遺憾，也解釋錢不一定成功的最主要因素，因為Harper對巨人的球場條件有些隱憂，其特殊設計對左打者並不友好，而Judge留在紐約是因為他已經在洋基建立起自己的傳奇地位，「大谷在南加州有房產，對當地生活很滿意，無疑是道奇能簽下他的原因之一。」韓國媒體《SPOTVnews》進一步報導，巨人過去幾年被冠上「關注王」和「撤退王」的惡名，他們是完成重建、薪資空間充足且屬於大市場的球隊，連年在自由市場中雷聲大雨點小，真正大手筆的只有2024賽季前簽下李政厚這一筆。韓籍好手「風之孫」李政厚今年季前以6年1.13億美元大約加盟巨人，無奈旅美首個賽季只出賽37場，在5月13日守備時撞到全壘打牆造成左肩脫臼，診斷後發現肩膀出現結構性損傷，動刀治療，賽季提前報銷，留下38安、2轟、2成62的打擊率。巨人在Zaidi帶領下的6個賽季，僅有1次打進季後賽，本季結束後球隊迅速發聲明宣布撤換營運總裁，由當家傳奇鐵捕Buster Posey接任。