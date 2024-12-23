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▲郭泰源昔日是日職西武獅隊的王牌投手。（取自Youtube)

▲虎林許淯晨上場關門，成功製造雙殺。(圖/臺北市棒球協會提供)

疫情後首次恢復邀請國際球隊參賽的台北國際城市青少棒錦標賽，本週熱鬧開打。參賽隊伍包括來自日本的和歌山隊，木村竹志曾在1979年代表和歌山縣立箕島高中完成春夏甲子園連霸，其中一場經典賽事更以18局熱投257球帶領球隊險勝回憶起與郭泰源的隊友情誼，木村竹志透露：「郭的球速非常快，我們後援投手特別安心，他常能投滿100球以上，讓我們可以專注準備後半段的比賽。」去年城市盃由日本大阪隊奪冠，木村希望今年和歌山能延續日本球隊的優勢。不過，在21日對陣澎湖馬公國中的比賽中，和歌山在7局下被對手攻進4分，最終以4：5遭逆轉，分組戰績目前1勝1敗。台北重慶國中今日在主場迎戰日本松山，以穩定的攻守表現拿下8：1勝利。關鍵第三局，第2棒打者麥羿晨滿壘敲出2分打點安打，不僅打退對方先發投手，更奠定了勝局。賽後麥羿晨表示：「確實把握擊球點是我最大的進步，感謝教練的信任和家人的支持，讓我能穩定發揮。」另一場比賽中，新竹市虎林國中以10：6擊敗屏東鶴聲國中，雖全場僅敲出2支安打，但對手送出12次保送及4次失誤，成就了虎林的勝利。虎林總教練田力表示，球員適應人工草皮場地還需時間，但經過幾局的調整，已逐漸找到比賽節奏。來自新竹南寮漁港的虎林投手許淯晨在7局上登板，成功製造雙殺化解危機。他笑說：「教練要我大膽投，完成雙殺的時候真的超爽，感謝神隊友的幫忙。」身為海邊長大的孩子，他認為台北的天氣只是「涼爽」，在比賽中展現了良好的適應力。