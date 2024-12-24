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▲如今51歲的一朗依然保持著一身精瘦的體格，讓人聯想到他巔峰時期的模樣。（圖／美聯社／達志影像）

棒球界傳奇人物、MLB西雅圖水手隊前球星鈴木一朗日前上了TBS人氣紀錄片節目《情熱大陸》。節目中，他將自己美國的一處豪華住宅內部公開，立刻引發熱議，球迷驚嘆於內部的富麗堂皇，也對於一朗在退役後的訓練課程感到目瞪口呆，感嘆他本人的自律。一朗職業生涯效力於水手隊多年，他在美國西雅圖有自己的房子。雖然他早在2019年3月就宣布退役，但如今51歲的一朗依然保持著一身精瘦的體格，讓人聯想到他巔峰時期的模樣。此外，他的日常生活中依然包括每日的訓練，這也是節目中最讓人驚訝的部分——他的「訓練設備」。一朗的家中客廳幾乎被11台大型訓練器材填滿，儘管有壁爐作為裝飾，但其他家具卻幾乎看不見，整個空間儼然是一個專業的「健身房」。一朗表示：「每一台器材都有其特定的功能，能進行其他器材無法完成的動作。」他特別強調，這些設備有助於鍛鍊關節等部位。除了一應俱全的健身設備之外，一朗的住宅還靠近湖泊，甚至設有一座私人碼頭。一朗在節目中說道：「這裡會有各種動物聚集。我特別喜歡這種有點像能量場所的氛圍，讓人放鬆、療癒。對我來說，這是個特別的地方。」一朗豪宅的公開後，立刻在網路上引起熱烈討論，許多網友紛紛留言表示震撼：「他家居然有碼頭，這也太誇張了！」、「一朗的家裡那些訓練器材真是驚人……從沒見過那樣的設施！」、「居然在家裡就有自己的專屬健身房……真是太豪華了」、「客廳裡滿滿都是健身器材」、「不愧是鈴木一朗，果然一切都超越常規！」一朗展示了他退役後依然嚴謹自律的生活方式，讓人不僅對他的棒球生涯，甚至對他的生活哲學充滿敬佩。