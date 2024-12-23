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2024年進入尾聲，今年科技項目從資安、人工智慧、生態農場到外太空，都發生出包情況，《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）日前就盤點今年「8大失敗科技」，其中一項還令臺灣無端捲入，一時間成為全球關注的熱議話題。一、政確AI出包（Woke AI blunder）Google Gemini 今年2月推出AI繪圖功能，但產出的繪圖結果卻出現黑人維京人和黑人女性教宗等，遭批評是「過於強調政治正確」的結果。Google最終則暫停Gemini繪製人物功能，並承認出於善意的包容性努力「未能達到預期」。二、波音星際飛船（Boeing Starliner）今年6月5日2名美國太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）、威廉斯（Sunita Williams）搭乘波音公司「星際飛機」（Starliner）進入國際太空站，卻因波音這台星際飛機的氦氣外洩與推進器出現問題，導致返航時間不斷延後，原先預計明年2月將由SpaceX載回，如今又將延到3月。三、CrowdStrike大當機（CrowdStrike outage）資安公司CrowdStrike更新出包，造成微軟Windows作業系統19日大當機，災情遍及全球，據估計約有850萬台Windows裝置受到影響，包括航空業、傳媒、醫院、私人企業及政府辦公室都遭殃。四、垂直農場（Vertical farms）新創公司Bowery籌集逾7億美元打造垂直農場，利用機器人、水耕技術和LED燈在建築物內種植萵苣，卻在11月宣布破產，被評為今年新創業最大倒閉案。Bowery宣稱垂直農場每平方英尺產量是傳統農場的「100倍」，因為可將植物架層疊高達40英尺。但事實上，他們產的萵苣也更貴。一場植物病害在美東設施蔓延，更使Bowery難以交付綠色蔬菜。五、爆炸呼叫器（Exploding pagers）黎巴嫩17日數百枚BB Call呼叫器同時引爆，18日再發生多處對講機幾乎同時間爆炸，共造成至少37死、逾3千傷。由於呼叫器的遺骸上有台灣製造商金阿波羅公司的商標，呼叫器生產地一時間成為矚目焦點。不過經調查後發現，該呼叫器型號並非台灣製造，「金阿波羅」之後證實與爆炸案無關，而是在3年前將商標授權給匈牙利BAC公司貼牌。六、基因技術公司（23andMe）23andMe這家公司宣稱打造將全球最大眾募基因研究平台，直接面對消費者（DTC）的基因檢測，如今股價卻接近歸零，並於今年11月解雇研發團隊，利用基因研究開發新藥的計畫也無疾而終。顧客開始擔心，萬一23andMe倒閉，他們的DNA數據將何去何從，而《麻省理工科技評論》這家公司從未想出如何盈利。七、AI廚餘（AI slop）《麻省理工科技評論》使用的這個詞「slop」指的是給豬吃的廚餘，而「AI廚餘」（AI slop）所指的就是那些愈來愈常見的劣質生成圖片、文字或影音。評論稱，這些「AI廚餘」通常很有娛樂性，但也浪費人們的時間，且內容多未經事實查核，主要目的是騙點閱。今年，研究人員稱LinkedIn和Medium平台上，大約一半的長篇文章都是由AI生成部分內文。八、自願碳市場（Voluntary carbon markets）企業排碳會導致全球暖化，那麼何不花錢種樹，或為中美洲人民添購節能爐具，藉此達到淨零排放，幫助拯救地球？想法不錯，但光是立意良善還不夠。今年，碳市場平台Nori以及主打將碳沉入海洋的Running Tide公司，紛紛宣告倒閉。雖然企業常把問題歸咎於需求不足，但這並非唯一原因。不成熟的技術、可疑的碳權，以及自我想像的碳抵銷，已使碳市場的公信力受到質疑。