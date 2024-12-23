我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布蕾克萊佛莉（左）在《到我們為止》和賈斯汀貝爾多尼的親熱戲，拍得她很不舒服，在過程中時常都有被騷擾的危險。（圖／摘自IMDb）

▲《到我們為止》原作者柯琳胡佛（中，面對鏡頭）發出和布蕾克萊佛莉擁抱的照片，表示力挺她。（圖／摘自IG）

▲強尼戴普（左）與安柏赫德離婚時鬧得不可開交，強尼不滿被安柏指為「家暴男」，透過訴訟狠狠打她臉，還找公關公司破壞她的形象。現在事情落幕兩年，安柏還是很難回到好萊塢。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢近來最轟動的大事：「花邊教主」布蕾克萊佛莉控告合作《到我們為止》的男星賈斯汀貝爾多尼不但對她性騷擾，還先發制人，找來強尼戴普和前妻安柏赫德打誹謗官司時聘請的公關公司惡意破壞她的形象，想要掩蓋自己的一切醜事。好萊塢不少人已經表明聲援布蕾克萊佛莉，甚至連《到我們為止》原著作者柯琳胡佛都站在布蕾克這邊。安柏赫德也聲明表示，社群媒體的運作，就是馬克吐溫名言「當真相還在準備穿鞋出門，謊言已經遊遍半個世界」的擬人化呈現，自己第一手親身感受到，其恐怖性與毀滅性幾乎不相上下。根據歐美媒體報導，這家危機處理為主的公關公司，花美金17萬5000元就能夠得到完整的「社群帳號攻擊服務」，布蕾克的訴狀中提出賈斯汀貝爾多尼與該公司的人員互通簡訊，他還能指定自己希望他們用什麼樣的方式來攻擊布蕾克，希望把風向帶到哪個方向，要他們透過類似哪些名人負面新聞的模式抹黑布蕾克，甚至有該公司的人員回他簡訊保證：「我們能埋葬所有人。」態度囂張到不行。八卦報導還稱，賈斯汀貝爾多尼把小賈斯汀的妻子海莉在網上被人稱為「霸凌其他女性」的報導轉傳出去，希望他們參考這些內容，以類似的手法來毀滅布蕾克萊佛莉的「甜美、明朗」人設，還要求他們要在網路風向中強調，布蕾克只會想要用粉飾的詮釋法來處理《到我們為止》原著中的家暴主題，眼光淺薄、沒有大腦，只有身兼該片導演的他，才是真的關注這個嚴肅議題、有想法又有態度的電影工作者。賈斯汀在現場令布蕾克難受的地方很多，除了會一直給她看女性的裸照，還問過她的丈夫、「死侍」萊恩雷諾斯，想知道他們有沒有一起在行房時同時達到高潮？甚至還會請自己最好的朋友來演婦產科醫生，使得布蕾克對於產檢的場面非常不舒服，兩人拍吻戲時，賈斯汀亦會藉機吃豆腐，到最後布蕾克要求大家一起開會、定出明確的合作規範，據稱那個會議上萊恩也有出席，可見問題嚴重程度。當然，還是有人覺得以布蕾克的高知名度，怎麼可能在拍片時吃虧？傾向相信賈斯汀的說法，認定她就是愛耍大牌，又愛要求一堆、毛病很多。可是《到我們為止》原著作者柯琳胡佛在社群網站上留言力挺布蕾克，讚美她從與自己見面那天起，就一直都很誠實、善良、很願意給予支持又有耐心，更搭配兩人擁抱的照片，令人感受得到，就算有心人再怎麼發動網路攻擊，真正和布蕾克接觸過的人，未必人人都對她反感，還是有人欣賞她。在這風波中，最灰頭土臉的，則是控訴布蕾克「無禮」、「高傲」的挪威女記者琪亞斯提佛拉，她在外界抨擊布蕾克是「假面甜心」時發布了短片，稱訪問布蕾克是自己最痛苦的遭遇，結果現在大家都認為她是賈斯汀貝爾多尼找來的公關公司攻擊布蕾克的武器，她直呼自己跟這些一點關係都沒有，絕對不是受到有心人授意、配合打擊布蕾克，布蕾克對賈斯汀提出的控訴她也很驚訝。只是，這一番自清，會有多少人相信？賈斯汀找來的公關公司最風光的「戰績」，就是徹底搞垮安柏赫德，這家公司的手段有多恐怖，安柏自己最清楚。不過布蕾克在演藝圈的友人和資源比安柏要多，賈斯汀貝爾多尼和強尼戴普的地位也差了十萬八千里，這一場新的大戰，公關公司未必和贏家站在一起。