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美股主要指數在聖誕假期前的交易日中漲跌互見，受到美國政府臨時撥款法案通過、投資人關注利率前景與經濟數據的影響。截至台北時間12月23日晚間，道瓊工業指數下跌301點或0.7%，報42,539點；標普500指數下跌23點或0.4%，報5,907點；那斯達克綜合指數下跌60點或0.31%，報19,512點；費城半導體指數逆勢上漲2%，報5,068點。台積電ADR漲幅達3%，每股報203.09美元，成為推升費半指數的重要推手。美國國會於21日凌晨通過短期支出法案，避免政府關門危機，法案隨後由總統拜登簽署生效。然而，高盛警告債務限額問題仍未解決，共和黨承諾在明年提高1.5萬億美元的債務限額，可能在未來十年削減2.5萬億美元的支出，對經濟產生長期影響。拜登也在卸任前宣布對中國成熟製程晶片展開調查，市場預期此舉可能為加徵關稅鋪路。然而，費城半導體指數受台積電ADR及多家晶片公司表現強勁影響，逆勢大漲2%，顯示市場仍看好AI及半導體產業的長期前景。其他市場動態與展望• 經濟數據：美國11月耐久財訂單月增率初值為-1.1%，低於預期的-0.3%。12月消費者信心指數預期為113，高於前值111.7。• 商品與匯率：黃金下跌0.47%，報每盎司2,632.80美元；原油小幅下滑，布蘭特原油報每桶72.33美元；美元指數上漲至107.875。展望年末交易，美國銀行指出總統大選年12月下旬通常是美股表現次佳的時期，標普500在此期間上漲的機率高達83%，投資人寄望「耶誕行情」能帶動年末收高。