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▲2000年的「蘇力颱風」12/30才生成，是目前已知單一年份最晚的颱風生成紀錄。（圖／中央氣象署）

▲2004年的「南瑪都颱風」，至今仍是唯一一個在12月登陸台灣的颱風。（圖／中央氣象署）

「帕布颱風」（國際命名：Pabuk）昨（12/23）日在南海生成，許多民眾納悶「為什麼12月還有颱風生成？」而在歷史上，，鬼轉的路徑對台灣造成重傷害。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，，歷年12月颱風生成數最多有4個，發生在1952年；也有不少12月生成3個颱風的案例，分別是1963、1972、1986、1993、2001等年份。據中央氣象署資料，，不過它的路徑對台灣沒有影響，生成在菲律賓東方海面、隨後往東北緩慢移動，雖然一直待在海上，但冬季環境不利發展，最後消散。，它在當年11月底生成在菲律賓東方，通過呂宋島後進入巴士海峽，，受颱風環流與東北季風的共伴效應，北部、東半部有豪雨發生，共計有2人死亡、2人失蹤，農林漁牧損失約6.7億元。因此總結西北太平洋歷年12月的颱風發展，「帕布颱風」在聖誕節前生成並不稀奇，且帕布颱風預計在未來48小時就將減弱、消散，路徑往越南移動，對台灣無直接影響，但仍要留意外圍水氣替中南部和山區帶來的降雨。