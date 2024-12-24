我是廣告 請繼續往下閱讀

格陵蘭總理艾吉德(Mute Egede)今天(23日)表示，格陵蘭是非賣品，這是為了回應美國總統當選人川普(Donald Trump)有關這座遼闊北極島嶼的「所有權與控制權」的言論。艾吉德在一份書面聲明中表示：「格陵蘭是我們的。我們是非賣品，也永遠不會被出售。我們絕不能輸掉爭取自由的長期抗爭。」川普22日宣布任命前瑞典特使霍爾里(Ken Howery)擔任美國駐丹麥大使，並就格陵蘭的地位發表評論。格陵蘭是隸屬丹麥的自治領土，也是美國大型空軍基地的所在地。川普在社群平台真實社群(Truth Social)上寫道：「為了國家安全和全世界的自由，美利堅合眾國認為擁有和控制格陵蘭是絕對必要的。」但他沒有做出進一步說明。川普曾在2019年首度出任美國總統期間，表示有意收購格陵蘭，但在這項提案進入正式討論前，便遭到丹麥和格陵蘭自治政府否決。丹麥首相佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)當時稱川普的提議「荒謬」，導致川普隨後取消了對哥本哈根的訪問。更多中央廣播電臺新聞