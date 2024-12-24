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▲在今根據巴爾的摩金鶯球團宣布，「將以1年總額1300萬美元，與菅野智之達成加盟共識」，根據《ESPN》指出目前合約細節尚未透露。（圖／取自巴爾的摩金鶯官方粉絲團）

▲奧克蘭運動家球團今（22）日宣布，被譽為史上最偉大的開路先鋒Rickey Henderson逝世，享壽65歲，他同時是大聯盟歷史上的盜壘、首局首打席全壘打以及得分數的紀錄保持人。（圖／翻攝自大聯盟 X）

23歲的佐佐木朗希會歸屬在那一支球隊，得在明年1月中過後才會揭曉，但是35歲的菅野智之如願與金鶯簽下一年合約，挑戰大聯盟的美夢終將成真。「世界盜壘王」Rickey Henderson於12月20日過世，享年65歲，1989年他幫助運動家奪得至今仍是球隊最近一次的世界大賽冠軍，就在運動家確定離開奧克蘭，明年轉往沙加緬度時，這位傳奇球星也離開人間。前讀賣巨人王牌菅野智之在12月17日與巴爾的摩金鶯簽下一年合約，年薪1300萬美元，年少時期就一心嚮往的大聯盟美夢，總算得以在2025年實現，甚至挑戰在世界大賽中登板投球。35歲的菅野智之僅管球速不算突出，也沒有十分犀利的變化球，但擁有極佳控球與相當豐富的經驗，權威網媒《The Athletic》曾給他「儘管球速一般但擁有讓人難以置信的絕佳控球力」的優異評價，一般認為明年球季他會成為金鶯先發輪值後段班的一員。金鶯在2024年球季取得91勝71敗的佳績，在美聯東區僅次於洋基，並以外卡資格打進季後賽，菅野在加盟記者會中談到自己選擇這支球隊的原因，「他們擁有出色的投手群，並展現在季後賽和世界大賽中贏球的企圖心，我能感受到熱情，想把世界大賽冠軍，做為首要目標。」然而對菅野來說，挑戰大聯盟這件事，已經晚了4年，現在很可能也是最後機會了。2020年球季，菅野以14勝、勝率0.875贏得中央聯盟的勝投、勝率王，季後他啟動入札程序，挑戰大聯盟，實際有藍鳥、大都會、遊騎兵、紅襪、教士、巨人6隊提出合約，但新冠疫情嚴重影響了大聯盟的自由球員市場，各隊財務狀況並不理想，合約條件實在不如預期。此外疫情所帶來跨國發展的不便，以及日本政權交替所造成的社會動盪都讓菅野舉旗不定，最終他在聽取前田健太、達比修有2位旅美前輩的意見後，做出評估，放棄赴美發展。疫情影響減至最輕之後，菅野在2021-23年的成績並不突出，直到今年以15勝、0.833勝率再度奪下央聯勝投、勝率雙冠王，防禦率、每局被上壘率分別低到只有1.67、0.94，才再度挑戰大聯盟。菅野在10月29日巨人軍進行秋訓時，現身向監督阿部慎之助與其他教練團、工作人員告知自己的決定，獲得全面支持，並在11月7日宣佈行使海外自由球員權利。菅野多年來都是美國球探追蹤的對象，大聯盟各隊對他狀況掌握度高，因此年紀雖然比較大，還是有不少球隊願意提出短約，傳出對他有興趣的球隊至少有教士、遊騎兵、天使、釀酒人、大都會、小熊、紅襪、海盜、巨人和運動家，以及最終得標的金鶯。大聯盟傳奇球星Willie Mays在6月18日過世的那一天，全球棒壇為之感傷，但對台灣球迷來說，感覺或許不是那麼強烈，畢竟Mays的全盛時期已去非常久。可是當盜壘王Rickey Henderson在12月20日因病過世的那一刻，對許多4、50歲的老粉來說，多多少少會勾起年少時期關注大聯盟動態時的回憶。擁有獨一無二「Man of Steal」稱號的Rickey Henderson，以65歲之齡過世，生涯1406次盜壘成功、單季130次盜壘成功（1982年）與2295得分都是大聯盟歷史紀錄，其中盜壘成功不只領先歷史排名第二的Lou Brock多達468次，更是史上唯一千盜紀錄。台灣媒體全面轉播大聯盟賽事應該是從陳金鋒、曹錦輝、王建民和郭泓志這批選手開始出賽的時期。在此之前，球迷能在電視上觀看大聯盟賽事的機會實在不多，在更早的8、90年代，甚至只能透過《民生報》等平面媒體與電視新聞零星的報導來追蹤大聯盟賽事，而80年代末期的「運動家王朝」很可能就是大聯盟開始在台灣廣為人知的一個重要印記。有別於「洋基」、「道奇」等重要代名詞，1988-90年於完美聯完成3連霸的奧克蘭運動家可以說是那個年代最引領風騷的球隊，傳奇教頭Tony La Russa領軍，盜壘王Henderson、終結者Dennis Eckersley與兩大巨砲Jose Conseco、Mark McGwire的組合，至今仍讓許多資深球迷記憶猶新，而其中的1989年世界大賽更是大聯盟季後賽史上一次極其特別的系列賽。回頭先說一下Rickey Henderson。很多人都知道他生涯中有多次離開後，又回到運動家，1985年季前他被運動家交易到洋基，但在1989年6月，被接掌運動家兵符近3年的La Russa換回來，那一季他為運動家出賽85場就完成52次盜壘成功，上壘率高達0.425，幫助球隊在例行賽拿下99勝，闖進美聯冠軍戰。1989年的美聯冠軍戰堪稱是Henderson的系列賽，在5場比賽中，於15打數敲出6支安打，選到7次四壞球，包括2支全壘打，敲下5打點，完成8次盜壘成功，帶領運動家以4勝1敗解決藍鳥，挺進世界大賽。1989年的世界大賽成為史上唯一一次「灣區大橋世界大賽」，運動家在10月14、15日的前兩戰於主場連續擊敗舊金山巨人隊，沒想到10月17日下午5點多，就在第3戰開打前沒多久發生了一般俗稱為「加州大地震」的洛馬普里塔地震，舊金山成為重災區，經過10天搶救，世界大賽於27日重新開打，然而主隊巨人連輸兩場，運動家完成4戰橫掃。Henderson在世界大賽4戰中於19打數敲9支安打，依然完成3次盜壘成功，也有1發全壘打。運動家將於2028年搬到拉斯維加斯，2025年起先轉移到沙加緬度，球隊正式名稱也從「Oakland Athletics」更換為「Athletics」，成為大聯盟唯一沒有冠上地名的球隊。1989年的世界大賽冠軍，就是「奧克蘭運動家」最後一次奪冠，而這一冠，一般認為最關鍵的人物就是Rickey Henderson，因為季中將他交易過來，才能超越那年戰績也相當不錯的皇家、天使，在美聯西區奪冠，之後又在聯盟冠軍戰大發神威，解決藍鳥，挺進最終決戰。在運動家離開奧克蘭、Oakland Athletics成為歷史名詞的這一刻，Rickey Henderson離開人世，對許多球迷來說，都是不勝唏噓的事。在Henderson回歸的前一年，運動家在世界大賽中以1勝4敗輸給道奇，1990年世界大賽也敗給Barry Larkin帶領的紅人，但這幾年確實是這支大家現在眼中的貪弱球隊最輝煌的一刻，整個90年代，運動家都是台灣球迷比較熟悉的球隊之一。值得一提的是，Rickey Henderson在1993年7月31日被交易到藍鳥，短暫「打工」3個月幫藍鳥奪冠後，成為自由球員，但很快地在該年底又被運動家簽回來。Rickey Henderson從來不是個乖乖牌，他的自負常被外界解讀為自大，經常對著媒體抱怨薪資太低，當他打破生涯盜壘紀錄後，在原紀錄保持人Lou Brock就在一旁的時候，可以說出，「今天，我是史上最偉大的。」但Henderson確實有本錢這麼做，而且他也不是一位囂張的人，即便平常在公開談話時總以第三人稱的「Rickey」來代表自己，但在2009年入選名人堂之後的演說中，還是以第一人稱來稱呼自己，展現對其他名人堂成員的尊重。