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▲台灣虎航此次推出「Happy Boxing Day」耶誕檔期清艙促銷，全航線皆有，最低單程未稅價799元。（圖／取自虎航臉書）

▲台灣虎航此次促銷，也包含台北直飛普吉島航線。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星宇航空針對今明兩日聖誕節檔期推出限定甜點，豪經艙與經濟艙的旅客可享用結合聖誕傳統甜點史多倫的雪白聖誕瑪德蓮。（圖／星宇航空提供）

台灣虎航此次推出「Happy Boxing Day」聖誕檔期清艙促銷，促銷期間為今（24）日10:00～明（25）日的23:59為止。可預訂旅遊日期為即日起至2025年06月20日之間。此次促銷涵蓋所有航線，飛日本單程未稅價1,599元起就有，即是台北/高雄飛沖繩1,599元起，而最熱門的台北/高雄飛東京成田2,099元起、台北飛東京羽田1,799元起，最便宜的同樣是台北/高雄飛澳門，只要單程未稅價799元起。今晚就是聖誕夜，台灣虎航也推出促銷機票，，部分航線適用旅遊期間僅到2025年3月29日，包含台北-東京羽田/宮崎/茨城/花卷/普吉島/峴港/富國島/澳門；高雄-大阪/名古屋/沖繩/金浦/峴港/富國島/澳門。以下整理各航線促銷價格，皆為單程未稅價：台北/高雄-東京成田2,099元起台北-東京羽田1,799元起台北/高雄-大阪1,799元起台北/高雄-福岡1,799元起台北/高雄-名古屋1,799元起台北/高雄-沖繩1,599元起台北-岡山1,699元起台北-佐賀1,799元起台北-小松1,799元起台北-宮崎1,799元起台北-茨城1,899元起台北-新潟2,299元起台北-仙台2,399元起台北-花卷2,399元起台北-新千歲2,599元起台北-函館2,599元起台北-仁川1,699元起台北-釜山1,699元起台北-濟州1,999元起高雄-金浦1,699元起台北/高雄-峴港1,799元起台北/高雄-富國島2,099元起台北/高雄-澳門799元起台北-普吉島3,599元起另外，國內傳統航空「星宇航空」也在聖誕節有應景活動，與open it.合作推出機上限定的獨家口味瑪德蓮，於今日12月24、25日自台灣出發的全航線，都可以品嚐得到這份聖誕美味，頭等艙與商務艙旅客可享用專屬紅絲絨瑪德堡，以鬆軟的紅絲絨蛋糕包裹巧克力甘納許與奶油乳酪內餡；豪華經濟艙與經濟艙旅客可品味雪白聖誕瑪德蓮，創新結合經典的聖誕傳統甜點史多倫與法式瑪德蓮，以台灣在地水果乾與核桃堆疊口感。其中《從美國舊金山及洛杉磯出發的旅客帶來節慶限定甜點，於今、明12月24及25日的航班，頭等艙旅客獨享最適合為聖誕大餐劃下完美句點的聖誕樹幹蛋糕，商務艙旅客可品味傳統法國耶誕甜點Cotillon 巧克力蛋糕，而豪經艙與經濟艙則提供象徵溫暖豐收的水果磅蛋糕。