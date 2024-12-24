台灣虎航此次推出「Happy Boxing Day」聖誕檔期清艙促銷，促銷期間為今（24）日10:00～明（25）日的23:59為止。可預訂旅遊日期為即日起至2025年06月20日之間。此次促銷涵蓋所有航線，飛日本單程未稅價1,599元起就有，即是台北/高雄飛沖繩1,599元起，而最熱門的台北/高雄飛東京成田2,099元起、台北飛東京羽田1,799元起，最便宜的同樣是台北/高雄飛澳門，只要單程未稅價799元起。
今晚就是聖誕夜，台灣虎航也推出促銷機票，促銷期間為今（24）日10:00開始，至明（25）日的23:59止。可預訂的旅遊出發期間大部分是即日起～2025年06月20日，部分航線適用旅遊期間僅到2025年3月29日，包含台北-東京羽田/宮崎/茨城/花卷/普吉島/峴港/富國島/澳門；高雄-大阪/名古屋/沖繩/金浦/峴港/富國島/澳門。
以下整理各航線促銷價格，皆為單程未稅價：
📍玩日本「單程未稅1,599元起」
台北/高雄-東京成田2,099元起
台北-東京羽田1,799元起
台北/高雄-大阪1,799元起
台北/高雄-福岡1,799元起
台北/高雄-名古屋1,799元起
台北/高雄-沖繩1,599元起
台北-岡山1,699元起
台北-佐賀1,799元起
台北-小松1,799元起
台北-宮崎1,799元起
台北-茨城1,899元起
台北-新潟2,299元起
台北-仙台2,399元起
台北-花卷2,399元起
台北-新千歲2,599元起
台北-函館2,599元起
📍玩韓國「單程未稅1,699元起」
台北-仁川1,699元起
台北-釜山1,699元起
台北-濟州1,999元起
高雄-金浦1,699元起
📍玩越南「單程未稅1,799元起」
台北/高雄-峴港1,799元起
台北/高雄-富國島2,099元起
📍玩澳門「單程未稅799元起」
台北/高雄-澳門799元起
📍玩泰國「單程未稅3,599元起」
台北-普吉島3,599元起
另外，國內傳統航空「星宇航空」也在聖誕節有應景活動，與open it.合作推出機上限定的獨家口味瑪德蓮，於今日12月24、25日自台灣出發的全航線，都可以品嚐得到這份聖誕美味，頭等艙與商務艙旅客可享用專屬紅絲絨瑪德堡，以鬆軟的紅絲絨蛋糕包裹巧克力甘納許與奶油乳酪內餡；豪華經濟艙與經濟艙旅客可品味雪白聖誕瑪德蓮，創新結合經典的聖誕傳統甜點史多倫與法式瑪德蓮，以台灣在地水果乾與核桃堆疊口感。
其中《從美國舊金山及洛杉磯出發的旅客帶來節慶限定甜點，於今、明12月24及25日的航班，頭等艙旅客獨享最適合為聖誕大餐劃下完美句點的聖誕樹幹蛋糕，商務艙旅客可品味傳統法國耶誕甜點Cotillon 巧克力蛋糕，而豪經艙與經濟艙則提供象徵溫暖豐收的水果磅蛋糕。
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以下整理各航線促銷價格，皆為單程未稅價：
📍玩日本「單程未稅1,599元起」
台北/高雄-東京成田2,099元起
台北-東京羽田1,799元起
台北/高雄-大阪1,799元起
台北/高雄-福岡1,799元起
台北/高雄-名古屋1,799元起
台北/高雄-沖繩1,599元起
台北-岡山1,699元起
台北-佐賀1,799元起
台北-小松1,799元起
台北-宮崎1,799元起
台北-茨城1,899元起
台北-新潟2,299元起
台北-仙台2,399元起
台北-花卷2,399元起
台北-新千歲2,599元起
台北-函館2,599元起
📍玩韓國「單程未稅1,699元起」
台北-仁川1,699元起
台北-釜山1,699元起
台北-濟州1,999元起
高雄-金浦1,699元起
📍玩越南「單程未稅1,799元起」
台北/高雄-峴港1,799元起
台北/高雄-富國島2,099元起
📍玩澳門「單程未稅799元起」
台北/高雄-澳門799元起
📍玩泰國「單程未稅3,599元起」
台北-普吉島3,599元起
另外，國內傳統航空「星宇航空」也在聖誕節有應景活動，與open it.合作推出機上限定的獨家口味瑪德蓮，於今日12月24、25日自台灣出發的全航線，都可以品嚐得到這份聖誕美味，頭等艙與商務艙旅客可享用專屬紅絲絨瑪德堡，以鬆軟的紅絲絨蛋糕包裹巧克力甘納許與奶油乳酪內餡；豪華經濟艙與經濟艙旅客可品味雪白聖誕瑪德蓮，創新結合經典的聖誕傳統甜點史多倫與法式瑪德蓮，以台灣在地水果乾與核桃堆疊口感。
其中《從美國舊金山及洛杉磯出發的旅客帶來節慶限定甜點，於今、明12月24及25日的航班，頭等艙旅客獨享最適合為聖誕大餐劃下完美句點的聖誕樹幹蛋糕，商務艙旅客可品味傳統法國耶誕甜點Cotillon 巧克力蛋糕，而豪經艙與經濟艙則提供象徵溫暖豐收的水果磅蛋糕。