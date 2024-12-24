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▲泰國清邁夜間動物園的黃金虎跟小貓一樣萌萌的，吸引許多粉絲前去一睹真面目。（圖／翻攝自Chiang Mai Night Safari臉書）

▲清邁夜間動物園的黃金虎很像大橘貓。（圖／翻攝自Chiang Mai Night Safari臉書）

▲清邁夜間動物園可親自餵食長頸鹿，體會野生動物的魅力。（圖／翻攝自Chiang Mai Night Safari官網）

泰國清邁夜間動物園（Chiang Mai Night Safari）最近因兩隻稀有的「黃金虎」姐妹花意外走紅，牠們名叫Luna和Ava，以獨特的花色和宛如小貓的可愛模樣征服全球網友的心。這對罕見的黃金虎全球數量不超過100隻，如此珍貴的牠們成為清邁旅行的新亮點，吸引無數粉絲慕名前去一睹真面目，讓動物園人氣爆棚，大受歡迎。清邁夜間動物園經常在官方社群平台分享這對黃金虎的日常萌照，無論是懶洋洋地趴著休息、享受泡湯時光，還是開心玩耍的瞬間，都以牠們的可愛模樣吸引大量網友留言和按讚，形成高度熱度與話題性。黃金虎，又稱「草莓虎」（strawberry tiger），與白老虎一樣，獨特的毛色是基因突變的結果，通常與近親繁殖相關。在毛色形成的過程中，黃金虎的基因突變影響體內棕黑色素（Pheomelanin，負責呈現黃紅色），使其毛色偏淺。根據CNN報導，白老虎的出生率低於萬分之一，而黃金虎更為稀有。專家指出，黃金虎因近親繁殖，導致容易出現鬥雞眼、扁臉等狀況，抵禦疾病的能力也大幅降低。清邁夜間動物園是大型的夜間動物園，原本只在夜晚開放，現在已經延長營業時間，白天也能造訪。走進這裡，遊客會感受到一種與眾不同的自然氛圍，宛如置身於真正的野外，能夠親眼目睹更多動物的日常活動，帶來與傳統動物園截然不同的體驗。園區內不僅設有野生動物觀賞的專車，還精心安排了各種豐富多元的互動體驗，讓遊客更加融入其中。例如，可以親自餵食高挑可愛的長頸鹿，或是近距離與老虎寶寶接觸，還能觀賞到稀有的白獅，感受野生動物的魅力。