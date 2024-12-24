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越南再生能源吸引日本企業積極布局，三菱動力（Mitsubishi Power）亞太區董事經理兼執行長隱士朗大近日接受越南媒體採訪時，肯定越南將液化天然氣（LNG）作為能源轉型過渡燃料的重要角色，並建議越南強化電網串聯及深化亞洲零排放共同體（AZEC）等跨國聯盟的合作，以釋放龐大的綠電市場潛力。隱士朗大指出，越南擁有穩定的經濟增長和良好的地理條件，適合發展太陽能與風力發電，但因間歇性供電問題，需同步推進低碳燃氣發展。尤其越南在國家電力發展計畫（PDP8）中明確表示，會優先發展燃氣發電，同時逐步轉向再生能源。他強調三菱的燃氣渦輪複循環（GTCC）技術，能提高發電效率至64%，同時減少65%碳排放，成為再生能源的可靠後盾。此外，三菱已研發出混氫燃燒技術，混燒比例可達30%，並計畫在2030年前實現100%氫能發電。因為東南亞國家多數仍以燃煤發電為主，三菱也提供燃煤混燒氨或生物質的技術，以降低碳強度（carbon intensity）支持區域低碳轉型。越南缺電問題仍是外資進駐的一大挑戰，部分原因歸咎於電網不足。隱士朗大呼籲越南政府應強化電網建設，確保電力需求與供應穩定同步發展。他也建議越南透過亞洲零排放共同體（AZEC）深化國際合作，與日本等國攜手，共同推進淨零目標。他強調，能源轉型需要大量資金支持，政府的早期投入與國際間的密切合作是實現2050年淨零承諾的關鍵，因為沒有任何國家能獨自完成能源轉型的艱鉅挑戰。